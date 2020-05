Los Oscos: el modelo asturiano para acelerar la desecalada

0

02/05/2020 15:23 h

Todo el mundo lo tenía en mente pero nadie lo había verbalizado todavía. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha puestos a los concejos de los Oscos como ejemplo de la Asturias libre del coronavirus que puede adelantar la desescalada. Esta es una de las comarcas que trasladará al Ministerio de Sanidad para aplicar el mismo ritmo de desconfinamiento que a islas como La Gomera o Formentera. Sin embargo, es casi imposible que se llegue a tiempo para el lunes, día en el que arranca la fase cero. Barbón ha explicado que quieren ser lo más estrictos posibles y que están recopilando toda la información, por lo que es difícil que esté el lunes pero sí a lo largo de la semana. Esto supone que el Gobierno regional espera que se pueda aplicar en medio de una fase, sin esperar al siguiente paso.

Asturias tendría, en ese caso, dos ritmos diferentes de liberación de las medidas contra el coronavirus, una en determinadas comarcas rurales y otra en el resto. Esto obligaría a controlar la movilidad entre ambas partes para impedir que haya desplazamientos hacia esas zonas. En las islas esto no comporta ninguna complicación pero ¿cómo se haría en Asturias? Barbón ha recordado que la próxima semana se constituirá una mesa de coordinación con el Principado, la Delegación del Gobierno y la Federación Asturiana de Concejos (FACC). En ese foro será en el que se vayan adoptando medidas y se vayan sorteando las complicaciones. No obstante, ha reconocido que «la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado será fundamental» para evitar una movilidad que no estará permitida.

Vigilar los desplazamientos

También ha hecho mucho hincapié en vigilar los desplazamientos entre diferentes provincias. Cree que esto es clave para seguir controlando la epidemia. Este es uno de los asuntos que ha anunciado ya el Gobierno de Pedro Sánchez. En las fases de desescalada no se podrá cambiar de provincia. Barbón lo ha aplaudido, que es clave para reducir el riesgo de contagio, ya que hay mucha diferencia entre territorios. Considera adecuado, por tanto, que la provincia sea la unidad de medida adecuada para montar la desescalada y alaba que Sanidad haya entendido la singularidad de Asturias a la hora de diferencias concejos y núcleos de población. Ha explicado que es más acertado dejar sin franjas horarias para la práctica de deporte y para los paseos a los núcleos de menos de 5.000 habitantes y no a los concejos con esa población, porque así se responde a la estructura poblacional del Principado.

El Gobierno asturiano seguirá haciendo más peticiones. Una de ellas es que se utilicen instalaciones de Hunosa para los futuros almacenes estratégicos de material sanitario que está planeando el Ministerio de Sanidad. El sindicato SOMA-FITAG-UGT lanzó la propuesta hace dos semanas, para que las comarcas mineras cuenten con un almacén estratégico para el depósito de material sanitario y medicamentos para afrontar catástrofes. La hullera pública dispone de terrenos y edificios que pueden utilizarse como base de una de esas reservas y además cuenta con estructuras subterráneas que pueden ser adaptadas como almacenes de alta seguridad. Barbón ha explicado que

Pactos y protocolos

El Gobierno comenzará a trabajar en otro frente: en la elaboración de un protocolo para afrontar las epidemias sanitarias que puedan llegar en el futuro. El presidente ha propuesto que, primero, se constituya una comisión parlamentaria en la que se analice cómo ha respondido Asturias a la pandemia del nuevo coronavirus, para detectar los errores y aprender de ellos. Posteriormente, esa comisión debería parir esa guía de actuación que pueda servir en nuevas crisis. «No había un manual de presidente cuando llegue a la presidencia del Principado y nadie tenía uno para afrontar una epidemia como esta», ha reconocido. Por lo tanto, es algo que quiere corregir.

Ya se ha reunido con responsables de Izquierda Unida (IU) y de Podemos y la próxima semana seguirá la ronda de contactos con Ciudadanos y Podemos. La idea es concretar lo que ha llamado el pacto de Fruela para la reconstrucción de Asturias, que incluye también a agentes sociales, económicos, la Universidad de Oviedo y FACC. El modelo de la concertación es, a su juicio, el camino a seguir.