Asturias plantea una apertura de fronteras sólo para el norte

27/05/2020 12:05 h

Los vecinos de las comercas froterizas con Galicia fueron los primeros en reivindicar en Asturias una apertura a la movilidad entre provincias, buena parte del comercio de Ribadeo depende, y mucho, de los asturianos al otro lado de la ría. Pero en el Principado, que no descartó la idea, ha sido muy cautos a la hora de estudiar si podría permitirse la circulación entre territorios. Asturias tiene una cifras de contagio muy buenas pero también una población muy envejecida que podría sufrir de manera terrible un rebrote del COVID-19. ¿Y si la apertura fuera parcial? ¿Y si la frontera natural de la cordillera cantábrica se mantuviera un tiempo más en verano como freno a los traslados?

Algo así planteó anoche el presidente asturiano, Adrián Barbón quien en un encuentro vitual con los militantes socialistas indicó que «en junio puede irse a la movilidad con Galicia, Cantabria, el País Vasco, o incluso Navarra. Podría plantearse a mediados de junio». El presidente asturiano explicó que no va a solicitar al Ejecutivo central pasar de fases de forma acelerada, aunque sí es partidario de que a mediados de junio pueda viajarse entre comunidades autónomas que se encuentren en la misma situación sanitaria. Según citó Efe, las comunicaciones podrían adelantarse en las comunidades que se encuentren en la misma situación sanitaria y en la misma fase de desescalada, pero las restricciones de movilidad deberían mantenerse hasta finales de junio, según lo previsto en el plan porque «vale más ser prudente para que en julio y agosto se pueda estar en esa nueva normalidad, que no moverse en exceso y que haya un rebrote que no se pueda controlar».

Lo cierto es que ya hay un Frente Norte y con esa misma denominación para agrupar a las asociaciones de turismo y hostelería de Cantabria, Bizkaia, Guipuzkoa, A Coruña, Lugo, Santiago de Compostela y Asturias precisamente unidas para lamentar el descuido del Gobierno Central a la hora de elaborar sus primeras normativas sobre las playas. El Frente Norte lanzó un comunicado conjunto para expresar su «absoluto rechazo» a descontar la banda de 6 metros desde la orilla para calcular el aforo de las playas, sin haber tenido en consideración cómo se comportan las mareas en el Cantábrico, con variaciones enormes respecto a las mínimas del Mediterráneo.

En su encuentro con la militancia, Barbón destacó que el turismo en Asturias se basa en el mercado nacional, por lo que ha indicado que la región está en condiciones para situarse como «un paraíso natural seguro». En ese sentido, ha señalado que la Marca Asturias va a salir reforzada de la situación generada por el COVID-19 en ámbitos como el turístico, pero también en el agroalimentario y, mismamente, también en el político.

«Ahora se habla de Asturias en el ámbito nacional, cuando la política asturiana siempre fue la gran desaparecida. Parece que por primera vez somos capaces de introducirnos en el debate», ha sentenciado Barbón, que ha llamado a los asturianos a trasmitir el «orgullo asturiano» de cara al exterior, recogió Europa Press.