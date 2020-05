Los datos de los registros civiles afloran 46 muertes más en Asturias durante el pico de la epidemia

0

La Voz de Asturias s.d.m.

27/05/2020 19:28 h

Acaban de aflorar en España 12.200 decesos más desde el inicio de la epidemia del coronavirus, es decir, desde mediados del mes de marzo, que no habían sido contabilizados. Así ha quedado reflejado en la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), dependiente del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que es un método que compara los fallecimientos previstos para un periodo concreto de tiempo con los fallecimientos que realmente se han producido en ese periodo de tiempo. Según este sistema, el exceso de mortalidad hasta el 22 de mayo asciende a 43.034 muertes. Las últimas 12.200 que acaba de incorporar de golpe no formaban parte de las estadísticas por retrasos en la tramitación de los registros civiles. La conclusión que extraen los expertos es que todo este exceso de defunciones está relacionado de manera directa o indirecta con el coronavirus. Es, por tanto, otra información a tener en cuenta a la hora de medir el impacto del COVID-19.

Ese impacto parece menor en Asturias. El informe permite ver los datos por comunidades. En el caso del Principado, la estadística está mucho menos actualizada y solo abarca del 23 de marzo hasta el 22 de abril, justo en pleno pico epidemiológico. Hasta la actualización de los datos de los registros, ocurrida esta misma semana, se explicaba que en la región se esperaban 1.114 muertes pero se habían producido 1.392. Esto suponía 278 decesos más de los esperados o, en porcentaje, un incremento de la mortalidad del 25%. Con los datos de los registros ya contabilizados, también a fecha 22 de abril, la cifra total de muertes reales certificadas pasa de 1.392 a 1.438, es decir, han aflorado 46 más. Así que ahora el exceso de mortalidad pasa a ser del 29% y las muertes totales por encima de las esperadas a 324.

Así consta en un informe en el que otras comunidades autónomas han sufrido serios reveses en sus datos. Buena parte de esos 12.000 muertos que acaban de aparecer corresponde al retraso registrado en las notificaciones en Cataluña. La comunidad comunicó de golpe 8.514 muertes que no se habían inscrito en el MOMO. No es algo que cause demasiada sorpresa a los especialistas. En el informe del Instituto Carlos III publicado justo antes de la actualización ya advertía de las demoras existentes en Barcelona y señalaba que se estaba infravalorado la mortalidad en el término municipal de la capital catalana. Ahora, con el ajuste, afirma que el exceso de mortalidad durante la pandemia en Cataluña es del 96%. Se esperaban 12.195 fallecimientos y se han producido realmente 23.860. Peor aún es la situación en Castilla y León, donde el exceso de mortalidad se ha disparado un 114 %. Se estimaba que iba a haber 3.164 decesos pero hubo 6.759.

Es importante tener en cuenta que la fecha de actualización de los datos no es igual en todas las regiones. Según la web oficial del Sistema MoMo los datos de Asturias corresponden al 22 de abril; los de Cataluña, del 23 de mayo; y los de Castilla y León, por reflejar los tres territorios citados hasta ahora, del 7 de mayo.

Volviendo al Principado. El 22 de abril había ya, por tanto, 324 muertes más de las esperadas para el periodo que comenzaba el 23 de marzo, casi con el inicio de la pandemia. ¿Cuántas muertes por coronavirus había confirmado la Consejería de Salud asturiana en esa misma fecha? Para entonces, la Administración sanitaria daba como fallecimientos confirmados atribuidos al COVID-19 un total de 223, es decir, 101 menos. En esos momentos, los hospitales estaban en un punto crítico con 315 ingresados en planta y otros 53 en las Unidades de Cuidados Intensivos. El 22 de abril, ya se habían realizado 33.296 análisis por PCR y otros 7.313 por test de anticuerpos y se habían confirmado 2.453 casos.

El sistema, no obstante, apunta que los mayores retrasos de notificación de defunciones por parte de los registros civiles en los últimos siete días se localizan ahora en Aragón y Cantabria, principalmente. Concretamente, consideran que hay una infranotificación del 36% en Aragón durante la última semana y del 29% en la comunidad cántabra.

¿En qué consiste este sistema? Los técnicos del MoMo calculan el exceso de mortalidad tomando como referencia las medias de otros años, para sacar la diferencia entre la mortalidad que se podía esperar para unas semanas concretas y la que ha sucedido realmente. Por esta razón, se calcula que prácticamente todo ese exceso de mortalidad está de un modo y otro relacionado con el coronavirus, ya que ha sido el ´factor determinante.