Así explica el Gobierno el menor impacto del Covid-19 en Asturias frente al resto de España

Sanidad hace públicos los informes de todas las comunidades en la desescalada

Los informes por los que se daba paso o no a las comunidades para avanzar de fase en la desescalada han sido objeto de polémica política singularmente por las quejas reiteradas de Madrid que había exigido que se conocieran los criterios técnicos para negarle el pase a la Fase 1 a comienzos de mayo. El Gobierno anunció que daría a conocer todos los informes una que vez que todos los territorios pasaran, al menos, a la Fase 1 y así lo ha hecho publicándolos en su página web. Entre ellos está el aprobado de Asturias, que fue una de las comunidades que primero avanzó y que lo hizo, según destaca su informe particular, por su capacidad para multiplicar las camas hospitalarias ante un posible eventual rebrote entre otros aspectos. Un punto destacado que indica por qué no aceptó que determinadas comarcas (Los Oscos-Navia-Eo y Valles del Oso) pudieran pasar directamente a la Fase 2 como había solicitado el gobierno asturiano. Sanidad afirma que «se desestima pues el criterio establecido en el Plan de Transción es que todas las zonas estén al menos 14 días en cada fase.»

