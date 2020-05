Cascos: «No me siento responsable de las irregularidades en las cuentas de Foro»

0

29/05/2020 21:03 h

El expresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, no se considera responsable de las irregularidades destapadas en una auditoría encargada por la actual dirección, con la que está enfrentado, y defiende la transparencia de una cuentas «que conoce todo el mundo» y que han sido auditadas y fiscalizadas hasta hace un año. Álvarez Cascos respondía así al contenido de una auditoría encargada por la actual presidenta del partido, Carmen Moriyón, en la que se denuncian distintas irregularidades y en la que se le achacan ingresos de más de 1,2 millones de euros en sueldos y gastos que pasó al partido que él promovió en 2011.

«No me siento responsable de las irregularidades», ha señalado Álvarez-Cascos en unas declaraciones a Onda Cero Asturias en las que ha incidido en que los presupuestos de Foro están colgados en su página web desde el año de su fundación, que han sido auditados por el Tribunal de Cuentas y que los informes de fiscalización de cada año se pueden consultar porque «no hay ningún misterio». Por contra, ha asegurado que con Moriyón al frente de Foro sí que hay irregularidades porque no hay ni presupuestos aprobados el pasado año ni informe de gestión económica, algo que según Álvarez-Cascos no se había cometido nunca en Foro hasta 2019.

Respecto a la sede alquilada por Foro en el Paseo de la Castellana de Madrid, al parecer vinculada a sociedades de su entorno, Álvarez-Cascos ha asegurado que «la conoce todo el mundo», que hay muchas informaciones sobre las actividades realizadas en Madrid, que allí se recogieron miles de avales para que el partido pudiera presentarse a las elecciones de 2011 y que respondía también a una demanda de los muchos militantes que tenían en la capital del Estado.

«Las sedes eran conocidas. La primera, cedida gratuitamente al partido, y la otra es una sede que tiene contrato conocido de alquiler, gestionado con transparencia. El que la usaba con más frecuencia era el senador Martínez Oblanca, que ahí tenía el despacho del partido», ha afirmado a raíz de que Moriyón señalase que desconocía hasta ahora la existencia de dicha sede. «Lo desconocíamos. No hay personal contratado y nadie acudió», afirmó ayer Moriyón, antes de anunciar que interpondrán medidas judiciales «por decencia política».

Por su parte, el expresidente del Principado ha recordado hoy que hay cinco demandas interpuestas por afiliados contra la actual dirección y Moriyón, que preside el partido desde septiembre de 2018, y que las irregularidades que, en su opinión, se están produciendo ahora llevó ayer a cerca de 200 militantes a pedir que se abra un expediente disciplinario a la actual presidenta. Tras recordar que Moriyón fue votada elegida presidenta por 300 votos, Álvarez-Cascos ha señalado que hay motivos suficientes como para que se convoque un nuevo congreso y se renueve la dirección de un partido que nunca se ha planteado abandonar.

En su opinión, lo que está sucediendo en Foro es que hay un intento de apropiación indebida del proyecto político original e inicial de un partido que «no nació para ser una muleta o felpudo del PSOE ni para incumplir su programa electoral». Para Álvarez-Cascos, si pretenden defender la oficialidad del bable, ser un partido «tipo PNV o bisagrista que no sea alternativa a la decadencia» de Asturias, ese partido no es al que responde el proyecto original de Foro.