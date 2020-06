El protocolo de reapertura de las guarderías privadas «no es viable»

0

Las guarderías privadas, según el plan de transición hacia la nueva normalidad diseñado por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, tenían permitida la reapertura con la llegada de la fase 2, es decir, desde el pasado 25 de mayo en Asturias. A tres días de la entrada del Principado en esta fase intermedia, las escuelas desconocían cuáles eran las medidas de protección que tenían que llevar a cabo si querían volver a la actividad. El protocolo llegó dos semanas después, el pasado viernes 5 de junio, y no contenta demasiado a las dueñas de los locales. El límite de niños por educador es lo que más desconcierta a Paula López, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles del Principado de Asturias (Aseipa), quien preguntada a título personal, desvinculada de la asociación, asegura que «no es nada viable».

El protocolo marca unos ratios estrictos. Solo podrá haber cuatro niños de 0 y un año por sala y educador. Serán cinco en los tramos de uno a dos años de edad y en el de dos y tres años. «Sabíamos que iba a ser un protocolo con aforo, pero no nos lo esperábamos tan estricto», asegura Paula López. «Es un educador por aula, o sea que tenemos que tener tres educadores para ese número de niños tan, tan, limitado», explica apesadumbrada. Además, entre las medidas del protocolo, los grupos de los pequeños han de ser estables y evitar la entrada y salida de nuevos miembros. No se podrán mezclar en actividades colectivas, ni en el comedor o en la siesta y tampoco habrá rotación de profesionales entre distintos grupos. El número máximo de horas de atención diaria será de seis.

«Estoy bastante consternada por el número de niños, no pensé que vaya a ser tan limitado. Nos vemos en la situación de no saber si merecerá la pena abrir», lamenta Paula López. Además, tienen que reacondicionar las guarderías en gran parte, ya que no podrán llevar juguetes de casa, solamente utilizar los artículos del centro, desinfectándose dos veces al día. Aunque sí recomienda que cada pequeño tenga sus propios juguetes y que intente que no se mezclen los grupos ni siquiera en el comedor. Solo podrán dejarse en el local aquellos carritos de los niños que no sepan caminar, siendo desinfectados a la entrada y salida.

Además, los trabajadores deberán trabajar con mascarilla en todo momento que estén atendiendo a los alumnos ya que es imposible mantener la distancia de seguridad. Las medidas están destinadas a las guarderías privadas, ya que hace ya varias semanas que la Consejería de Educación descartó la apertura de las escuelas públicas de 0 a 3 años hasta septiembre. Alguno de los centros privados sí abrió con la llegada de la fase 2 de la desescalada, pero se trata de una minoría.