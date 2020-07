Natalio Grueso recurre ante el Supremo la condena por malversación en el Niemeyer

El ex director general de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso, a su llegada a los juzgados de Oviedo. Grueso será juzgado a partir de este lunes por las presuntas irregularidades cometidas al frente del complejo cultural de Avilés relacionadas con la emisión de facturas falsas o manipuladas y por las que la Fiscalía pide once años de prisión.

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 27/07/2020 18:39 h

El ex director general de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso, ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que le condenó a ocho años de cárcel por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societario durante su gestión al frente del equipamiento cultural de Avilés por considerar que es «contraria a derecho».

Así lo ha expresado su abogado defensor, Fernando Burgos, en un escrito remitido el pasado 22 de julio a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en el que anuncia la interposición del recurso de casación al apreciar la existencia de un error en la valoración de la prueba y quebrantamiento de forma.

El letrado entiende que la resolución no expresa «de forma clara y terminante» cuáles son los hechos que se consideran probados, además de resaltar una contradicción en los hechos probados y predeterminación de fallo y estimar que el tribunal no ha resuelto todos los puntos que fueron objeto de defensa.

Grueso fue condenado por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado societario, así como inhabilitado para la contratación con las administraciones o entidades públicas durante ocho años.

En el juicio celebrado el pasado año para esclarecer la supuesta emisión de facturas falsas o manipuladas, también fueron condenados el agente de Viajes El Corte Inglés José María Vigil, a siete años y medio de prisión, y el exsecretario general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, a dos años de cárcel. Vigil y Rebollo también han anunciado que recurrirán la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo.

No obstante, la Fundación Niemeyer que ejercitaba la acusación particular en la causa ha acordado no recurrir la sentencia, según ha confirmado el abogado que le representa, Alejandro Riera Fernández. El tribunal de la Sección Tercera cifró en 78.819 euros la cuantía de los daños y perjuicios causados a la Fundación Niemeyer durante la gestión del exdirector general.