Barbón anuncia que tomará «muchas más medidas» para frenar al coronavirus

Oviedo 17/08/2020 12:47 h

Asturias decretará antes del miércoles la prohibición de fumar en la vía pública si no se respeta la distancia mínima de seguridad de al menos dos metros, una de las medidas acordadas por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad la semana pasada para frenar los brotes de coronavirus. Adrián Barbón, presidente del Principado, ha adelantado que «se seguirán añadiendo muchas medidas más», aunque no ha concretado plazos ni medidas específicas, y ha explicado que no está previsto endurecer las anunciadas por el Ministerio de Sanidad.

Estas medidas, que afectan al ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados específicos y consumo de alcohol, están pendientes de algunos «remates jurídicos», pero se publicarán «entre hoy mañana» y, en todo caso, «lo antes posible» en el Boletín Oficial de Asturias, según ha asegurado el presidente del Principado, Adrián Barbón. La Rioja, Murcia Cantabria, Galicia, Castilla y León, y Andalucía a partir de hoy, han sido las primeras comunidades autónomas en regular las once medidas y recomendaciones consensuadas por Sanidad y las comunidades para hacer frente a los brotes de coronavirus.

Aunque desde Asturias se «seguirán añadiendo muchas más» medidas, ahora no está previsto reforzar las medidas consensuadas la semana pasada muchas de las cuales, según Barbón, ya están en vigor en el Principado «porque va muy por delante de otras comunidades autónomas». «En un contexto difícil, estamos en un momento crítico en el que podemos avanzar o retroceder. Depende de nosotros. En Asturias hay un goteo constante, pero no llegamos a la situación dramática de otras comunidades autónomas», ha subrayado el presidente autonómico porque, a su juicio, «se ha seguido la estrategia más contundente de todas», informa EFE.

Las once medidas son de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional son las siguientes:

- Ocio nocturno: se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con actuaciones musicales en directo.

- Hostelería y restauración: se recuerda la necesidad de garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en servicios de barras, la distancia entre mesas y una limitación de 10 personas por mesa, con un horario de cierre a la 1 de la madrugada, con la imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las doce de la noche.

- Centros sociosanitarios o residencias de mayores: obligatorio realizar PCR a los nuevos ingresos con un decalaje máximo de 72 horas y a empleados que regresen de su permiso o periodo vacacional.

-Se limitan las visitas a una por persona y residente, extremando las medidas de prevención y con un máximo de una hora al día. Se pide que se escalone la afluencia para evitar aglomeraciones, pero se podrán hacer excepciones en el caso de pacientes que se encuentran en el proceso final de su vida.

- Se limitan al máximo las salidas de los residentes en centros sociosanitarios.

- Eventos y actividades multitudinarias: obligatorio realizar una evaluación de riesgo por parte de las autoridades sanitarias para cada evento o actividad.

- Obligación de hacer cribados con PCR, en el caso de que haya un brote epidémico, a aquellas poblaciones de riesgo, como centro sociosanitario, barrios o bloques de viviendas, entre otras.

- Consumo de alcohol: el botellón está prohibido: se insta a las comunidades y ayuntamientos a aplicar de manera estricta las sanciones acordadas.

- Se prohíbe fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar el espacio de dos metros. Esta medida se extiende a cualquier dispositivo para fumar.