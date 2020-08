El Principado califica de «controlada» la situación en el Hospital del Oriente

El Presidente del Principado asegura que la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno entrará en vigor «entre hoy y mañana» y descarta endurecer las restricciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad

Asturias decretará antes del miércoles la prohibición de fumar en la vía pública si no se respeta la distancia mínima de seguridad de al menos dos metros, una de las medidas acordadas por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad la semana pasada para frenar los brotes de coronavirus. Adrián Barbón, presidente del Principado, ha adelantado que «se seguirán añadiendo muchas medidas más», aunque no ha concretado plazos ni medidas específicas, y ha explicado que no está previsto endurecer las anunciadas por el Ministerio de Sanidad.

Estas medidas, que afectan al ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados específicos y consumo de alcohol, están pendientes de algunos «remates jurídicos», pero se publicarán «entre hoy mañana» y, en todo caso, «lo antes posible» en el Boletín Oficial de Asturias, según ha asegurado el presidente del Principado, Adrián Barbón. La Rioja, Murcia Cantabria, Galicia, Castilla y León, y Andalucía a partir de hoy, han sido las primeras comunidades autónomas en regular las once medidas y recomendaciones consensuadas por Sanidad y las comunidades para hacer frente a los brotes de coronavirus.

