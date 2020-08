El Principado notifica 21 positivos tras cinco días sin nuevos brotes Los autocovid recogen las muestras de tres de cada cuatro pruebas PCR eb Asturias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

20/08/2020 14:29 h

La Consejería de Salud ha notificado al Ministerio de Sanidad 23 nuevos casos de coronavirus en el Principado, de los que siete son contactos estrechos y otros, tres importados. Por el momento, parece que ninguno está vinculado a los brotes que permanecen activos. No obstante, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa estudiando todos estos contagios para establecer su vínculo.

El número total de positivos diagnosticados con PCR en la región desde el inicio de la pandemia ya asciende a 2.933. El número de fallecimientos atribuibles a la COVID-19 en ese mismo periodo es de 340. No obstante, Asturias no registra ni una sola muerte desde el pasado 28 de julio. Un total de 2.125 han recibido el alta después de superar la enfermedad. En estos momentos, quedan todavía nueve pacientes ingresados en hospitales al requerir tratamiento especializado. Siete se encuentran en planta y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por otra parte, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha explicado que, desde el pasado 6 de septiembre, ha realizado más de 50.600 tomas de muestras PCR en los puestos autocovid instalados, lo que supone el 75% del total de pruebas realizadas. Los autocovid habilitados por el Principado para realizar pruebas PCR de manera masiva están funcionando a pleno rendimiento.

En concreto, Salud certificó a La Voz hace unos días que tiene 14 en funcionamiento. Tres están en Gijón. Cuatro, en el HUCA. Dos, en Avilés. Además, cuenta con uno en cada una de las cinco áreas sanitarias restantes. Con esta malla, la administración considera que está en disposición de atender la demanda actual. Cuando se registran focos sensibles, con centenares o incluso miles de contactos estrechos, como ha sucedido en el pub La Buena Vida, de Gijón, entonces se montan infraestructuras de refuerzo. El caso gijonés es un buen ejemplo. Esta área sanitaria V cuenta con los autocovid de Cabueñes y Las Mestas, además de la toma de muestras de la Casa del Mar, que se centra, básicamente, en atender a pacientes que tienen que someterse a pruebas diagnósticas o a intervenciones. Para responder con agilidad a los afectados por el brote de La Buena Vida se montó otro autocovid más, esta vez en La Pecuaria. Esa infraestructura completó su tarea ayer, martes, por la tarde, pero no se desmontará. La administración ha decidido dejarlo listo por si es necesario utilizarlo con otro brote.

Recomendaciones

Salud recuerda a la ciudadanía que el pasado martes, 18 de agosto, entraron en vigor nuevas medidas ante el coronavirus que incluyen, entre otras, el cierre de los locales de ocio nocturno, la prohibición de fumar en las calles si no hay distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros y el refuerzo del control de consumo de alcohol no autorizado en las vías públicas. Además, para los establecimientos de hostelería y restauración se fija el horario máximo de cierre a la una de la madrugada.

Las autoridades sanitarias asturianas reclaman a la población que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. En este sentido, recuerdan la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados, en este último caso cuando los ocupantes no convivan. También recomiendan el lavado frecuente de manos e insisten en que es imprescindible guardar una distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio con personas con las que no se convive.