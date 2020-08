Salud habilita una residencia para positivos asturianos o turistas en aislamiento

0

20/08/2020 14:47 h

La Consejería de Salud ha habilitado el Centro Residencial Juvenil Ramón Menéndez Pidal, de Oviedo, para acoger a personas con sospecha o confirmación de la haber contraído la COVID-19 enfermedad pero que por su sintomatología y estado no necesiten ingreso hospitalario y tampoco puedan aislarse en sus propios domicilios durante el período recomendable.

Podrán hacer uso de este centro, que dispone de 58 habitaciones individuales repartidas en tres plantas, aquellas personas con un cuadro clínico leve o asintomático que, por sus circunstancias particulares, no puedan aislarse en sus hogares. La residencia también permitirá acoger a casos positivos o contactos estrechos de paso por Asturias como turistas, deportistas no residentes en la comunidad, personas en tránsito o viajeros identificados en aeropuertos, entre otros, así como a quienes no dispongan de domicilio fijo.

Tal como establecen los protocolos, las personas alojadas en este dispositivo permanecerán confinadas en sus respectivas habitaciones hasta que su situación clínica les permita retomar su rutina. Además, el acceso a una de estas plazas será una decisión consensuada entre el Servicio de Vigilancia Epidemiológica y el Sespa, informa EFE.

La primera planta se destinará a contactos estrechos de casos confirmados, el segundo piso se mantendrá como reserva, para su uso en función de la evolución epidemiológica y de las necesidades que se detecten y la tercera planta acogerá a casos confirmados de covid-19.