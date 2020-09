El Tercer Sector asturiano se moviliza contra los recortes: «Las organizaciones sociales estamos realmente hipotecadas»

0

02/09/2020

En un año marcado, sin duda, por la pandemia del covid-19, con una serie de gastos públicos que no estaban en la agenda a principios de año, se están llevando a cabo ciertos recortes en las subvenciones de determinados sectores para cubrir las necesidades de otros ámbitos. Uno de estos recortes es el que afecta al Tercer Sector, cuyas últimas noticias es que no se van a convocar las ayudas que dotan de 790.847,92 euros. Esto afecta a casi 300 proyectos sociales desarrollados por más de 150 entidades sociales que trabajan por en Asturias. Esta decisión provoca problemas reales del tejido asociativo asturiano: «Las organizaciones sociales estamos realmente hipotecadas».

La Mesa del Tercer Sector se muestra «preocupada» por la falta de estas subvenciones, ya que aseguran que esto afectaría a cerca de 20.000 personas y un centenar de trabajadores que verán modificado su labor diaria y la atención prestada. «Todas y cada una de esas familias no solamente tienen ahora las necesidades que ya tenían antes de la pandemia, sino que estas han crecido y no tenemos recursos para atenderlas», explica Mónica Oviedo, vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias. La necesidad de esa subvención para las entidades que trabajan en este ámbito es vital: «Es un balón de oxígeno. Afecta a las asociaciones más pequeñas y llega a miles de personas».

«Son estas organizaciones más reducidas las que tienen más posibilidades de desaparecer, ya que no tienen la capacidad de maniobra que puedan tener las de mayor tamaño», apoya a su compañera Víctor García Ordás, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Y es que un aumento de gasto por covid-19 no les parece un argumento válido pues «nosotros también tenemos más gasto por la pandemia, y sin las ayudas no lo podemos afrontar». «La situación va a ser catastrófica», alega tajante Oviedo. Este recorte social afecta a todos los ciudadanos ya que el Tercer Sector representa a niños, adolescentes, adultos, inmigrantes, etnia gitana, personas con discapacidad… «A toda la sociedad», aseguran.

Por este motivo, todo el tejido asociativo asturiano convoca una movilización mañana, jueves 3 de septiembre, a las 12.00 horas en la plaza de La Escandalera, en Oviedo, bajo el lema «#Asturiassinrecortes». Con esto, quieren mostrar su descontento ante esta situación, y tal y como dice el eslogan de la campaña «pedir a la Administración que den marcha atrás y no haya ningún recorte, y menos en el ámbito de lo social, que ahora mismo creemos que hay que reforzarlo». Además, cuentan con una petición de recogida de firmas enla plataforma change.org para que el Principado les escuche. Y es que sin estas subvenciones, serán muchas las personas que verán reducida la ayuda, el apoyo y la atención que recibían del movimiento asociativo.

«Al final, estas convocatorias no son cuantías muy importantes, pero llegan a muchísimas asociaciones y, sin ellas, gran parte de los proyectos que tenemos se verían afectados», asegura Mónica Oviedo. Esta pérdida de financiación provoca la reducción de número de horas de atención o de meses de contratación, entre otras, que se traduce en un menor apoyo a las personas en riesgo de exclusión. «Nos vemos bastante marginados, y no solo por esta parte financiera. No tenemos los apoyos necesarios por parte de las administraciones para todas las medidas preventivas del covid-19», critica García Ordás.

Y es que con el inicio del curso escolar, durante este mes de septiembre, los centros educativos se ponen en marcha, pero las actuaciones de apoyo educativo que desarrollan las ONG también. «Tenemos que buscar nuestros propios recursos, por lo general, y necesitamos ayuda de las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas, y no la recibimos», añade.

«Lo único que pedimos es que se piense en esas personas, las más débiles de la cadena, que se van a quedar sin unos servicios imprescindibles y necesarios», reclaman desde la Mesa del Tercer Sector. «Entendemos que hay muchos más gastos ocasionados por la crisis sanitaria, y ahora económica, pero no entendemos por qué justo es al tercer sector al que se le deja de convocar esta ayuda con las consecuencias tan graves que tiene el no prestar esta atención», critican. Ahora, necesitan convencer al Principado de que dé marcha atrás en esta decisión para que no se tengan que vivir las consecuencias de la desaparición de entidades y, por consiguiente, proyectos sociales.