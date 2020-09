Barbón no cambiará el Día de Asturias pero se abre a conmemorar el 25 de mayo

La Junta Electoral vetó el homenaje a la insurrección del 25 de mayo de 1808 contra Napoleón por coincidir con la jornada de reflexión

No hay un Francisco de Goya que haya pintado al óleo los sucesos de Asturias en el 25 de mayo de 1808. No hay pinturas de majos a navajazos contra mamelucos a caballo ni tampoco de fusilamientos nocturnos en Moncloa. No es siquiera una efeméride que se celebre de forma oficial e, incluso en esta ocasión, hasta la Junta Electoral ha considerado inconveniente el homenaje por si fuera a entorpecer la jornada de reflexión previa a los triples comicios autónómicos, locales y europeos. Pero lo cierto es que en esta misma fecha hace 211 años pasaron muchas cosas en Asturias y en Oviedo que no sólo cambiaron la historia del país y pusieron su granito de arena en modificar la del continente entero, fue la primera ocasión en la que se reconoció la soberanía popular en la península ibérica y fue también cuando se diseñó la bandera actual de Asturias, con fondo azul y su cruz de la victoria en amarillo.

