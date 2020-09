El riesgo de morir por coronavirus en Asturias se desploma en esta segunda oleada

0

09/09/2020 14:32 h

El riesgo de fallecer tras contagiarse de coronavirus en Asturias es 33 veces inferior en la segunda ola de la pandemia -iniciada el 6 de julio tras detectarse el primer caso después de 25 días sin positivos- que en la primera, que arrancó el pasado 29 de febrero y que ha provocado ya el fallecimiento de 425 personas en el Principado.

Esa cifra, que supone una tasa de 40,9 casos de fallecidos por cada 100.000 habitantes, incluye a los pacientes que dieron positivo tanto a las pruebas PCR como al test rápido de Anticuerpos totales o de IgM o IgG, según refleja el último informe sobre la mortalidad con coronavirus en Asturias elaborado por la Dirección General de Salud Pública, informa EFE

Con datos recopilados hasta la jornada de ayer, el número de muertos contabilizados en Asturias con este criterio supera así en 81 a los 344 fallecimientos que computa el Ministerio de Sanidad, que sólo incluye en su estadísticas los casos que han dado positivo a una PCR.

Del total de fallecimientos que contabiliza el Principado 237, el 56 por ciento, fueron mujeres y 188 hombres, el 44 por ciento, una diferencia estadísticamente significativa que se refleja también en la tasa de incidencia, que se sitúa en 45,2 casos por cada cien mil habitantes en el primer caso y en 36,1 en el segundo.

En relación al total de casos eso significa proporciones de fallecimientos del 8,9 por ciento para el conjunto de la población afectada por COVID-19 y, al contrario que en el caso de las tasas, la letalidad, que ha disminuido considerablemente en la segunda ola, es inferior en mujeres -8,6 por ciento- frente al 9,6 por ciento en hombres.

Así, la letalidad en la ola 1 llegó a ser del 11,7% por la alta intensidad en poblaciones mayores, más susceptibles de enfermar y presentar complicaciones, mientras que en la 2, que ha afectado a poblaciones más jóvenes, se sitúa en el 0,3 por ciento de los contagiados.

Además, el informe refleja que la edad promedio de fallecimiento es de 83,9 años, muy superior a la media de los casos, y el rango de víctimas oscila entre los 28 y los 100 años y las edades en que se registran los decesos son superiores en las mujeres que en los hombres.

Entre las 425 personas fallecidas no hay ni una sola que no presentara un factor previo conocido aunque de diferente nivel de gravedad -sólo en un caso que no tenía historia clínica no se pudo recoger esa información- mientras que el 63 por ciento sufría hipertensión arterial, el 42 por ciento tenía cardiopatía y el 42 por ciento demencias de distinto nivel de gravedad.

En el caso de los usuarios de residencias -dos de ellos fallecidos en la segunda ola- el número de muertes se eleva a 275 -el 64,7 por ciento del total en el conjunto de la población- de las que el 64 por ciento eran mujeres y se constata además que los fallecimientos fueron más frecuentes entre los residentes de mayor edad (120 de más de 90 años y 110 de entre 80 y 89).

Dado que el número total de residentes en Asturias se acerca a las 13.500 personas, el informe refleja que han fallecido 2 por ciento de los usuarios sin que se hayan producido muertes entre profesionales de centros de personas mayores y dependientes.

Por último, la distribución geográfica de los fallecimientos por áreas sanitarias sitúa en primer lugar a la correspondiente a Gijón, con 149 muertos, seguida de las de Oviedo, con 146; Avilés, con 52; Nalón, con 29; Oriente, con 18; Occidente, con 7; Suroccidente, con 6, y Caudal, con 4.