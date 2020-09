Salud pide «prudencia» ante la lenta evolución de la pandemia en Asturias

El límite para tener controlada la epidemia se establece en un 5% de PCR positivas y, mientras España alcanza el 11%, en el Principado se queda en el 2%

Son varios los indicadores que se están empleando para medir la evolución de la pandemia de coronavirus en cada territorio, pero hay uno que se erige en el más fiable, o al menos resulta clave, para saber si la situación está o no bajo control. Se trata de la tasa de positividad, con la que se muestra la cifra de personas que dan positivo de entre todas las que se someten a una prueba PCR. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la situación epidemiológica se encuentra bajo control cuando esta tasa es menor al 5%. Si está por encima, no es buena señal y, si incluso supera el 10%, es directamente mala porque indicaría que no se están detectando todos los casos y entonces los rastreos se complican.

