«Abiertos perdemos dinero. Si cerramos será la quiebra total»: la advertencia de los hosteleros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

21/10/2020 16:55 h

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, ha advertido de que el sector «no se puede cerrar» en Asturias. A su juicio, la hostelería no podría «aguantar» una segunda oleada de cierres para frenar el avance de la pandemia. «Sería la quiebra», ha insistido.

Momentos antes de reunirse con la portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Susana Fernández, Almeida ha pedido que no se «criminalice al sector» y ha remarcado que los hosteleros son «responsables» de sus propias medidas de seguridad. «Este sector está preparado para cumplir las normas. Con los establecimientos que no estén cumpliendo la ley lo que hay que hacer es cerrarlos, no valen medias tintas», ha aseverado.

También considera necesario que se tomen medidas para que los ciudadanos que no cumplen las normas, «cumplan». «Todos debemos ayudar, pero pido al Gobierno que si tiene que tomar medidas, que las consensue con el sector», ha añadido, para después resaltar que hay «muchos puestos de trabajo» detrás de los negocios de hostelería, como carniceros, pescadores, agricultores o ganaderos. Ha llamado en este punto a la «reflexión» y ha recordado que se trata de una «cadena de valor».

Si llega el caso de tener que cerrar la hostelería, Almeida ha pedido medidas fiscales y laborales para compensar las pérdidas que va a generar el cierre.

Haciendo un balance del sector en lo que va de año, el presidente de Otea ha asegurado que este es «el peor año de la historia» para la hostelería, y ha avanzado que los datos de 2020 «van a ser muy negativos». En este sentido ha explicado que, aunque muchos locales estén actualmente abiertos, «las empresas en estos momentos están perdiendo dinero», porque también los consumos han variado. «Una cosa es aguantar la situación y otra la quiebra», ha zanjado.

Cs pide datos reales de contagios en hostelería

La portavoz de Cs ha enfatizado que la hostelería está siendo el sector más perjudicado desde el inicio de la pandemia, siendo «los primeros en cerrar y los últimos en abrir». Si bien está de acuerdo en que «hay que aplicar medidas» cuando la salud corre peligro, considera Fernández que estas han de tomarse en base a criterios coherentes, objetivos y científicos.

Es por ello que desde Ciudadanos han registrado una solicitud de información al Gobierno sobre los datos reales de contagios y rebrotes ocurridos en locales de hostelería y restauración. A su juicio, sería la forma más fácil de que los empresarios y la ciudadanía entiendan que haya que aplicar más medidas restrictivas.