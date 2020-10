Veintiséis concejos siguen en riesgo extremo de contagio

El presidente regional insiste en que no dudará en tomar medidas más restrictivassi no se logra doblegar la curva de contagios

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha advertido de que los hospitales se están saturando en la región y que, cuando aún quedan semanas muy duras por delante, la adopción de medidas más drásticas para el control de la pandemia se está jugando en Oviedo, Avilés y, especialmente Gijón.

Barbón ha asegurado que no dudará en sumar medidas más restrictivas a las que hay actualmente en vigor si no se logra doblegar la curva de infecciones, algo que está en juego especialmente en las tres grandes ciudades asturianas, que ya están confinadas dentro de los límites de sus términos municipales hasta el 7 de noviembre, al menos. No obstante, esta limitación podría prorrogarse si la evolución de la pandemia así lo aconseja.

