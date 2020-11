El whatsapp viral que describe la crítica situación en el HUCA: «Lo que más asusta es que es gente muy joven que esta malísima»

0

01/11/2020 14:57 h

La segunda ola del coronavirus viene pisando fuerte. Ya lo evidencian los datos y también las declaraciones del personal sanitario, que una vez más alertan de las consecuencias por la irresponsabilidad ciudadana. En esta ocasión ha sido el audio de un joven sanitario del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que describe la realidad que está viviendo sin tapujos: «Estamos angustiados, con mucha presión por que no damos abasto y porque es gente joven que está malísima».

«Esto es para asustaros. Veo que la gente de la calle no sabe lo que está pasando aquí dentro. Yo no sé como fue lo de Madrid en su momento, pero yo creo que es algo parecido a lo que estamos viviendo aquí en el HUCA. Mis adjuntos dicen que nunca han visto nada así. Estamos hasta arriba. Solo me queda una cama para llenar la UCI entera del hospital», asegura. De esta manera, quiere dejar claro que los centros sanitarios ya están saturados: «Todas las plantas y áreas que se abran se van a llenar».

«Lo que más asusta es que cada vez son muchos más y es gente muy joven esta vez» explica, asegurando que ya ha ingresado a personas de «treinta y pico años». «El factor de riesgo fundamental es la obesidad», asegura, mencionando que también lo está siendo la hipertensión y que la edad media de los pacientes ya son 50 años, como reflejan los últimos informes epidemiológicos de las últimas semanas de esta segunda ola de coronavirus en Asturias. Pero también precisa en el audio que los pacientes tienen «veinte años abajo y veinte años arriba».

Por ello insiste en que «la gente en la calle no es consciente de lo que está pasando aquí, tener cuidado, cuidad mucho vuestros contactos y vuestra familia, de verdad, me gustaría que vinierais por aquí para que lo vierais», sentencia.