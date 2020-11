Asturias prorroga las restricciones de su fase 2 «modificada» hasta el 28 de noviembre

0

La Voz de Asturias

Oviedo 14/11/2020 10:07 h

El coronavirus cada vez se hace más fuerte en Asturias. El ritmo de contagios aumenta cada día, ayer se registraron 664 positivos (un nuevo récord), la cifra de fallecimientos supera la decena cada jornada y el sistema sanitario comienza a dar síntomas de estar al límite. Ante esta situación, el Principado continúa tomando decisiones con el objetivo de contener el avance la pandemia. La última, la prórroga de la fase 2 «modificada» aprobada el pasado mes de octubre.

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández, ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) una nueva resolución con la que prorroga durante otros 15 días las medidas especiales de carácter extraordinario y urgente que se pusieron en marcha en el Principado el 14 de octubre.

En aquella ocasión, los responsables sanitarios definieron las medidas como una fase 2 «modificada», en alusión a las temporadas en las que se fueron progresivamente abandonando las medidas restrictivas de la movilidad del primer estado de alarma. Ya se ha prorrogado dos veces. En la última resolución, Salud dice que se prorrogan las medidas acordadas hasta las 24.00 horas del 28 de noviembre, informa Europa Press.

La resolución que vuelve a prorrogar ahora Asturias, de 14 de octubre, impedía entre otras cosas que la hostelería pudiera servir en barra y limitaba las reuniones en las mesas a un máximo de seis personas. Según el Principado se incluyen además una serie de recomendaciones y se establece la limitación para velatorios y entierros de 25 personas en espacios al aire libre y de 15 en interiores. Esta la lista completa de restricciones, recogida por EFE, que ahora se prorrogan:

Hostelería, restauración y terrazas:

- En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no estará permitido el consumo en las barras excepto para la recogida de comida a domicilio.

- Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado en mesa o agrupaciones de mesas y se restringirá la presencia a 6 personas como máximo.

- Se realizará un cumplimiento estricto de la normativa relativa a la ocupación y la distancia de las mesas y del uso de las mascarillas y se recomienda que a la distancia de 1,5 metros entre mesas se añada la existente entre las mesas y el respaldo de las sillas, teniendo en cuenta que las sillas al ser ocupadas se desplazan hacia atrás y reducen la distancia de seguridad.

- Se realizará un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en espacios interiores y se prohíbe la venta de alcohol en las gasolineras y establecimientos y locales comerciales minoristas a partir de las 22.00h.

Residencias de personas mayores y centros sociosanitarios:

- Se reforzarán los sistemas de protección de acuerdo a las medidas señaladas en el procedimiento ya establecido compaginándola con la necesidad con extremar las medidas de protección en relación con paseos y visitas, garantizando que éstas puedan realizarse en condiciones de máxima seguridad y protección de la salud individual y colectiva.

- Las personas trabajadoras deberán autorregistrar de forma diaria el listado de personas que son sus contactos estrechos (convivientes y personas con las que han permanecido a menos de dos metros, durante más de quince minutos sin protección). Medidas relativas a centros docentes.

- Se priorizarán las posibilidades del teletrabajo y se valorará la formación telemática no presencial en la Universidad mientras que en el resto de centros educativos se actuará según lo dispuesto en los protocolos vigentes suspendiendo la actividad presencial solamente en aquellos casos previstos en los mismos.

Centros y parques comerciales:

- Los centros y parques comerciales deberán garantizar en todo momento las medidas para evitar agrupaciones de personas y el estricto cumplimiento de la distancia interpersonal y conforme a los aforos determinados en su Plan de Autoprotección, no podrán superar el veinticinco por ciento del aforo en sus zonas comunes y recreativas.

- Además, la resolución incluye una serie de recomendaciones entre las que figura la petición a los ciudadanos de que aumenten los períodos de confinamiento en su domicilio y limitensu actividad social.

Asimismo, el Gobierno pide que se disminuya la movilidad entre diferentes zonas de Asturias a no ser estrictamente necesario por motivos familiares o laborales y recomienda cancelar o posponer cualquier actividad familiar o social que no sea considerada fundamental y que pudiera ser postergable y que, en la medida de lo posible, las actividades de interacción social sean siempre prioritariamente en espacios abiertos y bien ventilados.

Además, la resolución emplaza a los organizadores de eventos y actividades ya antes de hoy a que extremen las medidas de precaución y a que reevaluen el riesgo dada la situación epidemiológica.

Actividades en instalaciones deportivas:

- Se mantendrá la actividad bajo cita previa y las actividades grupales realizadas en gimnasios sólo podrán desarrollarse para un máximo 10 personas.

- Las personas que trabajen o que acudan a instalaciones deportivas, incluidas gimnasios, deberán autorregistrar de forma diaria el listado de personas que son sus contactos estrechos (convivientes y personas con las que han permanecido a menos de dos metros, durante más de quince minutos sin protección).

- No se podrá hacer uso de las duchas y los vestuarios en la instalación.

- En los entrenamientos de las disciplinas deportivas federadas en los que, durante algún momento de la práctica, no se pueda asegurar la distancia de seguridad, será obligatorio el uso de mascarilla en todos los casos, con la única excepción de las circunstancias que exijan un aporte adicional elevado de oxígeno.

- No se permite la asistencia de público a las actividades de entrenamiento, incluyendo las categorías menores de edad

Visitas comerciales:

- Se suspenden las visitas presenciales de carácter comercial de la industria farmacéutica o de naturaleza análoga en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados.

Poblaciones vulnerables:

- Se recomienda que las personas mayores de 65 años y con patologías de riesgo prioricen en sus salidas del hogar los lugares abiertos y bien ventilados tales como parques y paseos y que eviten permanecer en espacios interiores, con mala ventilación y con mucha concurrencia de personas.

Celebraciones sociales o religiosas que se desarrollen en espacios interiores:

- Se recomienda limitar la participación en encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable (burbuja social) y que, si es ineludible, se haga en una agrupación o reunión se limitará a un número máximo de seis personas, tenga lugar tanto en espacios públicos como en locales privados, excepto en caso de personas convivientes.

- Quedan prohibidas las fiestas privadas de más de seis personas en domicilios o locales privados.

- Se priorizará la utilización y ocupación de espacios al aire libre frente a espacios interiores y se utilizará de forma obligatoria la mascarilla en las reuniones en el ámbito público.

- En las reuniones en el ámbito privado, si se trata de un solo grupo de convivencia estable, no será obligatorio el uso de la mascarilla, siendo recomendable cuando haya personas ajenas a un único grupo de convivencia.

Medidas de carácter social:

- Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo, en cada momento, de veinticinco personas en espacios al aire libre o quince personas en espacios interiores, sean o no convivientes.

- La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

- Se recomienda posponer ceremonias y eventos relacionados con el Día de Todos los Santos, así como el acceso a los cementerios y evitar actividades de canto en los eventos religiosos especialmente si se trata de espacios interiores.

- Se recomienda aplazar ceremonias nupciales, comuniones y otras ceremonias religiosas y civiles aunque podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo.

A estas restricciones se añaden los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés, prorrogados hasta el 18 de noviembre de forma que su vigencia coincida con la de las medidas incluidas en la resolución que decretaba el cierre de toda actividad económica no esencial y la suspensión de la actividad presencial en la Universidad de Oviedo. También la región está cerrada perimetralmente y existe toque de queda de 22.00 a 6.00 horas, dos medidas contempladas en el estado de alarma estarán en vigor de forma ilimitada, hasta que el Principado decida revocarlas.

Riesgo de colapso del sistema sanitario

La pandemia de COVID-19 y su incidencia creciente en Asturias durante los últimos días hace que el Principado se enfrente a una «amenaza de colapso del sistema sanitario». Así consta en los fundamentos de derecho de la última resolución de la Consejería de Salud, firmada por el consejero de Salud, Pablo Fernández, para prorrogar determinadas restricciones.

«La amenaza de colapso del sistema sanitario, dado el aumento progresivo que diariamente se produce, con casos graves que precisan ingreso hospitalario y en UCI, así como el peligro de contagio masivo del virus al conjunto de la población, afectando especialmente a los más vulnerables, hacen necesario prorrogar las medidas establecidas actualmente, a la vista de los indicadores epidemiológicos de la situación actual», señala el Gobierno asturiano para justificar las medidas.

En Asturias, explica la resolución mencionada y consultada por Europa Press, continúa en un escenario de «transmisión comunitaria sostenida» y en aumento en algunos indicadores. En cuanto a la capacidad del sistema sanitario, uno de los elementos de mayor preocupación en la pandemia no es el incremento de casos sino el incremento de casos graves y la necesidad de una buena respuesta del sistema sanitario para su correcta atención y para no dejar de atender a otra patología no COVID-19, explican desde el Ejecutivo autonómico.