La UEFA debatirá si anula la temporada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

31/03/2020 13:34 h

El futuro del fútbol está en el aire. La crisis del coronavirus está condicionando la disputa de las competiciones y ha puesto sobre la mesa la obligación de tomar decisiones. Muchos interrogantes y todavía ninguna respuesta. La UEFA anunció que este miércoles celebrará una reunión por videoconferencia con sus 55 federaciones miembro en la que volverá a tratar el futuro de sus competiciones.

El organismo que rige el fútbol europeo apuntó que en este encuentro «analizará los desarrollos en todas las competiciones de clubes y equipos nacionales de la UEFA» y que también discutirá otros temas relevantes como el de los contratos de los futbolistas y el sistema de traspasos, afectados por una posible extensión a julio de los torneos.

Una de las posibilidades que maneja el ente que dirige Aleksander Ceferin pasa por anular esta temporada, de modo que no habría ni campeones de ninguna competición, ni ascensos, ni descensos. Se mantendrían los logros del pasado ejercicio.

Con la Eurocopa ya aplazada para el año que viene, el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, ya ha advertido de que tienen tres planes sobre la mesa para trabajar en la vuelta de las competiciones, sin esconder el riesgo evidente de no poder acabar la temporada. «Nadie sabe cuándo acabará la pandemia. Tenemos un plan A, B y C. Estamos en contacto con las ligas, los clubes. Hay un grupo de trabajo, pero tenemos que esperar como cualquier otro sector», afirmó el esloveno.

Estas opciones pasarían por «retomar las competiciones a mitad de mayo, en junio o al final de junio». «Si no lo conseguimos —prosigue—, probablemente la temporada se perderá. Existe también la opción de acabar este ejercicio al principio del siguiente, que empezaría un poco más tarde. Veremos la mejor solución entre los clubes y las ligas. Sin saber cuándo acabará la pandemia no podemos tener un plan definitivo», explicó.

«Sobre los contratos entre jugadores y clubes no tenemos ninguna jurisdicción. Si la temporada se retoma habría un compromiso para que los contratos acaben más tarde y un período más flexible de fichajes. Si no se puede jugar un mes, luego habrá que alargar el mercado seguramente», subrayó Ceferin.

Una lista de clasificados

Con el tiempo en contra y todo por decidir, lo más justo parece la anulación de la temporada. En contra el empeño de Luis Rubiales por finalizar el campeonato, el tiempo corre y las exigencias que plantea la UEFA van más allá de lo que el presidente de la RFEF pueda desear.

El vicepresidente de la UEFA, Michele Uva, ha dejado en manos de cada federación la elección de cómo finalizar sus ligas. «Cada una tiene libertad y soberanía para decidir sobre su propio campeonato y, por lo tanto, podrá fijar las fechas que considere y decidir, junto con su respectiva liga profesional, sobre los campeones, los ascensos y los descensos», comentó el dirigente italiano.

Libertad para decidir cómo, pero con una fecha límite. «La UEFA tiene 55 federaciones y cada una de ellas tiene unas necesidades y una realidad distintas, por eso tendrán libertad para ver de qué manera acaban su temporada. Pero la UEFA fijará una fecha para que nos ofrezcan la lista de los equipos que van a ir a Europa. Acaben o no acaben los Campeonatos, al final la UEFA necesitará una clasificación para otorgar las plazas europeas». «La UEFA pedirá en julio la lista de los equipos clasificados para las próximas competiciones continentales», sentenció Uva.

La Liga de Campeones se encuentra en octavos de final, con cuatro eliminatorias todavía por decidir, entre ellas las del Real Madrid ante el Manchester City y la del FC Barcelona ante el Nápoles, mientras que la Liga Europa también se encuentra en esa ronda, aunque todavía en sus partidos de ida.

Italia también se apunta a la anulación de la temporada

Urbano Cairo, presidente del Torino, aseguró que para él la Serie A, que se encuentra suspendida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, «ya acabó» porque, opinó, «no se dan las condiciones para reanudar la competición antes de finales de junio».

El rector de la entidad turinesa ya destacó la importancia de no «arruinar también la próxima temporada» y consideró que el Scudetto de este año no debería ser entregado a ningún equipo. «El título no debería ser entregado a nadie. La liga no acabó y hay tres equipos muy cerca», afirmó Cairo.

Por su parte, el ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina, reconoció que ve «una gran probabilidad» de que la vigente temporada de la liga no termine a causa de la pandemia del coronavirus.

«La economía en Italia ha sido estropeada. Yo envié una carta a mis trabajadores y a mis jugadores para decirles que pensemos primero en la salud y luego en el fútbol», afirmó Commisso. «No sé si este campeonato se reanudará, hay una gran probabilidad de que no se pueda terminar», prosiguió.

La Fiorentina ha registrado hasta este momento tres casos de positivo en su plantilla: el argentino Germán Pezzella, el croata Dusan Vlahovic y el italiano Patrick Cutrone. Los tres están bien y se someterán esta semana a un doble control para confirmar que ya está curados, informó el club florentino.

Además, el ministro del deporte italiano, Vincenzo Spadafora, aseguró que prohibirá a los clubes volver a entrenarse en sus centros deportivos durante todo el mes de abril y que es inviable reanudar las competiciones el 3 de mayo, como desearía la Liga Serie A si la emergencia por el coronavirus bajara.