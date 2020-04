Mossa: «Me ayuda pensar que se reanudará la temporada»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 14/04/2020 13:17 h

José María Angresola, Mossa, fue el encargado de analizar la actualidad del Real Oviedo. El lateral izquierdo habló del confinamiento, de la posible vuelta de la competición y del entrenamiento que realiza en su domicilio.

Cómo está

«Estoy bien, no me puedo quejar. Sí estoy preocupado por lo del exterior, por cómo esta sufriendo muchísimas personas en muchos ámbitos, ya sea tema de salud o laboral. Esto se está alargando demasiado».

Consejos del cuerpo técnico

«El entrenador y el preparador físico nos han dado consejos, sobre todo a nivel anímico. Ziganda sabe cómo piensa la cabeza de un jugador y nos ayuda a todos, a los jóvenes y a los veteranos».

«Físicamente es imposible mantener el nivel al que estábamos durante la competición. Es irremediable cuando dejas de entrenar y competir. Luego depende de cada uno».

«En lo personal tengo suerte. Tengo algo de espacio e incluso los vecinos me dejaron su jardín para poder entrenar. Hago ejercicios adaptados al fútbol, aunque sea en solitario. Eso permite que la adaptación posterior sea más fácil, intento hacer gestos propios del fútbol para prevenir lesiones».

Entrenamiento con Samuel Sánchez

«Estuvo muy bien. Salimos de la rutina del entrenamiento y hacerlo con alguien tan conocido y que ha sido un profesional muy destacado en ciclismo pues nos hizo poner más ganas si cabe».

«Me hizo mucha ilusión porque soy un aficionado del ciclismo. Tener delante a alguien que me ha hecho levantarme del sofá cuando le veía competir pues te hace sentir afortunado».

¿Regreso de la competición?

«Los futbolistas vivimos en una incertidumbre brutal. Nos llegan informaciones diariamente por todos los medios y por los chats que tenemos a nivel colectivo, pero no hay ninguna idea clara de qué pasará. Pensar que se reanudará me ayuda mentalmente a sobrellevar los días, me pongo un horizonte. Ojalá todo vuelva a la normalidad cuanto antes».

Christian y su opinión de anular la temporada

«Desde un punto de vista de sentido común creo que sí sería lo más conveniente. La realidad es otra y hay una estructura económica que aguanta todo esto y si no se juega habrá un impacto muy importante y que pondrá las cosas complicadas a las estructuras y a los clubes. No em gusta hablar de industria porque creo que el fútbol no es solo un negocio».

La reposición del derbi de 2018

«Es un recuerdo precioso que tengo, pero intento no acordarme demasiado porque me resta un poco mentalmente. Los goles los he visto, pero no quise ver el partido porque me gusta quedarme con las sensaciones vividas. Fue tanta la magnitud en cuanto a sentimientos que verlo repetido no me lo volverá a dar».

«Me hizo mucha ilusión saber que mucha gente volvió a ver el partido y que lo vivió de nuevo de manera especial».