A prueba el fondo de armario del Real Oviedo

La Voz de Asturias ALFONSO SUÁREZ

Oviedo 10/05/2020 05:30 h

Ha sido una de las noticias asociadas al regreso del fútbol. La FIFA y la IFAB, el organismo internacional encargado de aprobar las modificaciones de los reglamentos, han dado luz verde a la posibilidad de que cada equipo realice cinco cambios a lo largo de un encuentro. Esas sustituciones tendrán que realizarse en solo tres momentos del partido y se aprueban con el objetivo de proteger la salud de los jugadores en un calendario que se presenta cargado de aquí a la conclusión del curso actual.

José Ángel Ziganda, entrenador del Real Oviedo, se mostró recientemente a favor de esta modificación: «Me parece una buena idea. Todos los equipos vamos a ir justos de preparación y así podrá jugar más gente y no ir tan al límite. Luego somos los entrenadores los que debemos utilizar bien dicha medida y sean cambios de verdadera necesidad, que no sea una manera de perder tiempo».

La medida, que busca ofrecer descanso a futbolistas y algo de margen a entrenadores, supone también un punto a favor de aquellos equipos que cuenten con plantillas amplias y de mayor calidad, ya que permitirá el uso de hasta 16 futbolistas en cada encuentro. La duda que asalta ahora es si el Real Oviedo cuenta con un fondo de armario suficiente para poder aprovecharse de esta modificación momentánea del reglamento.

A día de hoy, son 14 los futbolistas azules que superan los 1.000 minutos de juego. Una base sólida sobre la que se movió el equipo hasta el mercado de invierno, cuando comenzaron los movimientos en despachos. Christian Fernández, Alfredo Ortuño, Marco Sangalli, Sergio Tejera y Carlos Hernández ostentan el honor de ser los únicos jugadores que superan la barrera de los 2.000 minutos. Todos ellos titulares y básicos tanto para Sergio Egea como Javi Rozada o ahora Ziganda. Nieto, Mossa y Champagne se encuentran cerca de traspasar esa barrera, aunque el cancerbero lo tiene más difícil al haber perdido la titularidad en favor de Andriy Lunin.

A los 14 futbolistas más habituales hay que unir al propio Lunin (810 minutos), Luismi Sánchez (796 minutos) y Rodri Ríos (504 minutos). Tres futbolistas que aterrizaron en enero y que se han hecho con un puesto en el once inicial del técnico navarro. En total, 17 futbolistas habituales a los que hay que unir a Ibrahima Baldé. El senegalés es un caso particular. Apenas suma 498 minutos en toda la temporada. Sin embargo, ha participado en 20 encuentros distintos, solo tres como titular. El ariete únicamente suma más minutos que Joselu Moreno, Omar Ramos, Diegui Johannesson (que abandonaron el equipo en el mercado invernal), Edu Cortina, Alfonso Herrero, Lucas Ahijado, Sebas Coris y Simone Grippo.

18 futbolistas en tres partidos

En los tres encuentros que ha dirigido, Cuco Ziganda ha utilizado 18 futbolistas en total, con una base bastante reconocible formada por Lunin, Juanjo Nieto, Carlos Hernández, Alejandro Arribas, Christian, Tejera, Luismi, Sangalli, Ortuño y Rodri. El resto de jugadores van entrando y saliendo según las necesidades. Así, por ejemplo, Saúl Berjón fue titular ante Lugo y Tenerife, pero no ante el Extremadura. Yoel Bárcenas apenas jugó cinco minutos en los dos primeros choques, pero completó el de Almendralejo. Borja Sánchez, que impulsó al Real Oviedo ante el Tenerife, no participó ante gallegos y extremeños. O Ibra, que ha participado desde el banquillo en los tres choques dirigidos por Ziganda.

El resto, participaciones que podrían verse impulsadas con un calendario tan sobrecargado. Como Mossa, con 90 minutos disfrutados ante Tenerife, o Sebas Coris, que solo acumula 45 minutos ante el Lugo. Parecido a Simone Grippo, que únicamente participó en el Anxo Carro (85 minutos). O Lolo apenas suma 9 minutos entre Tenerife y Extremadura.