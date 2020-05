Ibra: «Ojalá me renueven para la próxima temporada»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 20/05/2020 11:57 h

Al término de la décima sesión de entrenamiento en El Requexón, Ibrahima Baldé fue el encargado de analizar ante los medios, y de forma telemática, la actualidad del Real Oviedo. El delantero, que trabaja en el primer turno de la mañana, habló sobre su situación contractual, lo que supone volver a trabajar sobre el césped junto a sus compañeros y la posible vuelta de la competición.

La nueva dinámica de entrenamientos

«Contento por salir de casa y empezar los entrenamientos. Esta semana está siendo mejor, estamos entrenando bien por grupos. Mucho mejor que la pasada»-

«Este protocolo es algo serio y algo que hay que hacer. Es importante cumplirlo y lo estamos llevando bien».

La ampliación hasta que acabe la temporada, el fin de su contrato y las medidas económicas del Oviedo

«Ojalá me renueven para la próxima temporada. No he hablado nada con el club y ahora lo único que hay que hacer es entrenar y volver a competir. Todavía no he hablado con Arnau de eso. Solo sé que tengo que estar aquí cada día y hacer mi trabajo, después ya veremos».

«Que el Oviedo no haya hecho ERTE muestra el compromiso que tiene el club con sus jugadores y sus empleados. Nuestro presidente es el mejor de los presidentes, lo digo sinceramente. Pagan a todo el mundo al día y eso hay que respetarlo, hay que estar más comprometidos que nunca».

Los cinco cambios

«Estamos dándole duro con Berto (preparador físico) y tenemos suficientes futbolistas para que cualquiera pueda jugar. Estamos trabajando bien de cara a lo que vendrá».

«Lo de los cinco cambios es algo que seguramente nos vendrá bien a todos los equipos tras dos meses de confinamiento. Hay que aprovecharlo, los entrenadores seguro que están encantados».

El fútbol sin gente en los estadios y las once finales

«Para mí el Carlos Tartiere es un mundo. El fútbol sin el Carlos Tartiere no es fútbol, pero habrá que adaptarse. Jugar sin mi gente será raro, cuando el Tartiere grita es otra cosa para todos, nosotros y los rivales».

«Vivo en el día a día, de domingo a domingo. El primer partido es la primera final, no puedo hablar de once. Hay que ir a por el primero, después ya vendrá, sabemos lo que nos estamos jugando y el compromiso de la gente. En lo personal, tenemos el mejor vestuario. Todos muy unidos».

COVID-19 en África

«El coronavirus ya llegó a Senegal. Tenemos más de 2.500 casos y es una lástima, África no es Europa. Tendremos que ver cómo nos ayudan».