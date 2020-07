Un fondo de armario y una misión

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 07/07/2020 15:41 h

Con 360 minutos por jugar, no hay tiempo para guardarse nada. El Real Oviedo juega este miércoles (Carlos Tartiere, 19:30; Movistar LaLiga) ante la UD Las Palmas una nueva final por la permanencia, pero es que después llegan otras tres. No está la situación para elegir en qué encuentro sumar, así que cada partido será una oportunidad para que José Ángel Ziganda eche mano de todo lo que tiene en su plantilla. Todo.

Tras los minutos de Saúl Berjón en Carranza, los primeros del ovetense desde que se reanudó el fútbol, el capitán busca sumar de verdad ante el conjunto canario. Como titular o saliendo en la segunda parte, Saúl debe ser importante en un ataque casi siempre errático como el de los azules.

Además del '10', Ziganda suma para la causa a Yoel Bárcenas, que ya cumplió los dos partidos de sanción con los que fue castigado por el Comité. Aunque el panameño no está ni cerca de su mejor nivel, el Oviedo no está para prescindir de jugadores exteriores y de tres cuartos. Coris también jugó sus primeros minutos ante el Cádiz y Juanjo Nieto podría ser el siguiente.

El cartagenero, lesionado desde hace semanas y todavía sin debutar en este nuevo fútbol, será otro activo de banda a disposición del técnico del Real Oviedo. Esto, unido a un Viti al que por fin le dieron la oportunidad de demostrar en la última jornada, amplía un abanico que hasta la fecha era muy pobre.

Con Luismi y Tejera asentados en el doble pivote, y Jimmy y Lolo esperando su oportunidad para refrescar, Edu Cortina es el único futbolista de la plantilla, sin contar a lesionados o sancionados, que no parece entrar en los planes del 'Cuco' Ziganda. El ovetense, convocado en los siete partidos, no ha disputado un solo minuto en esta recta final.