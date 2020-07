El Real Oviedo pierde gol

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias ALFONSO SUÁREZ

Oviedo 25/07/2020 05:30 h

Toché, Miguel Linares, Joselu Moreno, Ibrahima Baldé y, previsiblemente, Alfredo Ortuño. El Real Oviedo sigue perdiendo gol en las últimas temporadas, de confirmarse que la operación de retorno del delantero murciano puede convertirse en una de las más complicadas del verano.

Una situación que no es nueva, ya que los de la capital han tenido que esforzarse verano tras verano en los últimos años para reforzar su delantera. Rodri Ríos en enero, Ortuño en verano o Joselu e Ibra hace dos temporadas son los casos más recientes. Tras estas cuatro operaciones, la situación es casi idéntica: el Real Oviedo sigue necesitando acudir al mercado para apuntalar su parcela ofensiva.

Se buscan dos incorporaciones

La intención de la dirección deportiva carbayona es contar con 25 fichas profesionales para la próxima campaña. Así lo manifestó Francesc Arnau en la rueda de prensa del pasado miércoles. Se busca una plantilla amplia que ofrezca opciones a José Ángel Ziganda y distintas soluciones dependiendo del contexto de cada partido y de cada rival. Rodri Ríos y Samuel Obeng son dos apuestas que ya cuentan con su puesto asegurado, pero todavía faltan dos fichas más.

El interés en la continuidad de Alfredo Ortuño no es ningún secreto. El murciano se ha reencontrado con el gol en tierras asturianas y ha conseguido su segunda mejor cifra anotadora como profesional (14 goles), solo superada por los 17 tantos que anotó con el Cádiz en la 16/17. Ortuño vería con buenos ojos prolongar su estancia en el Principado, pero el Albacete no está por la labor de dejar escaparle de nuevo.

El principal motivo para la salida del atacante el pasado verano fue que Luis Miguel Ramis no contaba con él. El técnico catalán ya no se encuentra al frente del conjunto manchego, por lo que las intenciones del Albacete no pasan actualmente por desprenderse de él. Solo su alta ficha, superior a los 750.000 euros, podría obligar a poner en el mercado a un jugador en el que se tienen muchas esperanzas puestas en el Carlos Belmonte.

La llegada de Ortuño no sería la única para la zona ofensiva. El equipo que dirige Arnau ya tiene sobre la mesa varios nombres sobre los que trabajarán las próximas semanas. La paciencia es la primera premisa para trabajar en este inicio de mercado, uno de los más difíciles de los últimos años por los estragos económicos causados por la pandemia. En esta situación, todos los equipos mirarán hasta el último euro en una ventana de transferencias austera y sin demasiados desperdicios.

En los últimos veranos, el mercado nacional de delanteros se había caracterizado por unos precios y unas fichas muy elevadas. Está por ver cómo afecta la situación actual a esta tendencia, aunque el Real Oviedo ya trabaja en la posibilidad de mirar a otros frentes cercanos y otras ligas vecinas. Sería una ruptura con el modo de proceder de los últimos años, en los que siempre se ha primado encontrar refuerzos en la liga española.