Paredes: «Los asientos azules son una obligación del club»

La Voz de Asturias A. SUÁREZ

Carlos Tartiere 14/08/2020 04:00 h

Manuel Paredes, presidente en funciones del Real Oviedo, y Alfredo Navarrete, responsable de eventos deportivos de NMR, fueron los encargados de presentar el acuerdo de patrocinio entre la entidad carbayona y la empresa minera por la que el club azul estrenará 'naming' para el Carlos Tartiere por primera vez en su historia. A partir de esta temporada, el feudo oviedista tendrá un apellido nuevo que acompañará a su denominación histórica.

Paredes quiso resaltar la importancia del acuerdo firmado para el futuro de la entidad, así como para tratar de obtener un mayor límite salarial para esta temporada. El hasta hace unos meses consejero tuvo palabras de cariño hacia Jorge Menéndez Vallina, que sigue tratando de recuperar un óptimo estado de salud: «Mandar un fuerte abrazo a Jorge. Estamos pendientes siempre de él. Todos en el club seguimos trabajando. El club sigue funcionando igual porque es nuestra obligación y la maquinaria no se puede parar. El club sigue funcionando a la espera de que se recupere y vuelva con nosotros, que es lo que más deseamos».

Además, el presidente en funciones del Real Oviedo también habló sobre los famosos asientos azules para el estadio, un tema recurrente desde hace muchos años entre la afición oviedista: «Es una obligación del club que hemos asumido y vamos a cumplir. Nuestro criterio, nuestra intención, es hacerlo esta misma temporada».

Acuerdo con NMR

«Es una empresa vinculada a la minería. un sector muy importante en nuestra región. Asturias y la minería siempre han ido de la mano y es importante tambien que una empresa como esta defienda los valores del deporte y apoye en este caso a un club como es el Real Oviedo. Gracias y ojalá estéis con nosotros mucho tiempo».

«Estamos atravesando unas circunstancias muy especiales, no solo en la región, sino tambien en España y el mundo. Las empresas y sus trabajadores lo están pasando muy mal y el mundo del deporte no es ajeno a estas circunstancias. La busqueda de patrocinios es muy difícil y supone algo importantísimo para el Oviedo que una empresa como esta apoye al club en unos momentos tan complicados».

«La hemos tomado tras valorar pros y contras, no ha sido precipitada. También hemos valorado la posibilidad de herir sensbilidades, y se tomó siempre con respeto a Carlos Tartiere, la figura principal que aparece en la fachada del estadio».

«Oviedo es un club vivo y la afición tiene derecho a expresar su opinión y poner de manifiesto sus quejas y apoyos. Nosotros, como club, respetamos lo que diga la afición, cada uno toma su postura de forma individual. Lo respetamos todo, aunque esperamos que la apoyen porque es un acuerdo bueno para el Real Oviedo».

«Con este patrocinio, el presupuesto de publicidad y patrocinios lo tenemos cubierto e incluso lo superamos un poco, de ahí la importancia del mismo. Estos presupuestos de publicidad y marketing se tienen en cuenta siempre para establecer el tope salarial».

«Evidentemente, va a aparecer el nombre de la compañía (NMR) al lado del nombre de Tartiere».

Campaña de abonados, tope salarial y liga de 24

«Estamos en ella, está pendiente de unos flecos y no queremos sacarla demasiado temprano y precipitarnos en estas circunstancias. La semana que viene o la proxima, estará lista».

«Mucho, perjudica mucho. Somos un Real Oviedo con afición, trabajamos por y para ella y los partidos no son lo mismo. Es un activo fundamental para el Oviedo y no tenerla es un perjuicio importante. No depende de nosotros, depende de las autoridades sanitarias. Esperamos que sea pronto pero no podemos decidir nada».

«El tope nos lo comunicará LaLiga teniendo en cuenta esta aportación y sabremos entonces realmente a cuanto llegamos. Hasta que no lo comunique, no lo podemos definir ni concretar de una forma determinada».

«No estamos de acuerdo con una liga de 24 equipos. Entendemos que para competir hay que ganárselo en el terreno de juego, entendemos todo lo que ha pasado, las circunstancias, pero no apoyamos en forma alguna una liga de 24 equipos».

«Cuando pones un objetivo por arriba, a veces metes, la pata. Lo mejor es pies en el suelo y el techo en el cielo, y por el medio competir de la mejor manera posible y dar a la afición lo mejor, que disfruten y apoyen al Real Oviedo. Competir por y para ellos».

Alfredo Navarrete, responsable de eventos deportivos de NMR

«Es un orgullo para nosotros sumarnos a este proyecto».

«Subrayar mi satisfacción personal por formar parte de esta nueva etapa del Real Oviedo. Resaltar también el compromiso de la empresa que represento con las actividades sociales y deportivas que lleva a cabo. Esta empresa quiere convertirse en un referente en la minería y la comercialización de los minerales tanto en Asturias como en el resto de España para poder ayudar a la reindustrializacin a través de la actividad minera y el reaprovechamiento de los recursos naturales en el marco de la estrategia europea».

«Con este acuerdo es nuestro deseo revalidar la tradición de la empresa industrial asturiana, representada en su momento muy noblemente por la familia Tartiere, con el equipo de azul. Como corporación, implantada y profundamente arraigada en Asturias, consideramos que es una acción de patrocinio al más alto nivel y puede ayudar al equipo a fortalecer su estrategia deportiva. Poner nuestras siglas al estadio, que se llamará NMR Carlos Tartiere a partir de ahora, enlaza con la tradición anglosajona de los grandes equpos de fútbol y rugby europeos».

«Este acuerdo, en principio firmado por un año, puede ser prorrogable, estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido este patrocinio en la mayoría de seguidores del equipo y que se ha visto plasmada en medios y redes sociales. Tambien respetamos otras opiniones y sensibilidades, las de quienes no estén de acuerdo. Nuestro objetivo es aportar un empuje económico que ayude al club a conseguir los mejores resultados deportivos, reforzar fichajes, estar y mantenerse en las grandes categorias, objetivo que estamos todos seguros de que comproten todos y cada uno de sus seguidores».

«Lo vemos mas bien como un acuerdo deportivo, una manera de ligarnos con el deporte asturiano y poder ayudar a un equipo con una larga tradición como el Real Oviedo».

«El actual acuerdo es por un año, pero podría ser prorrogable en caso de que todo vaya como se espera, lo sería».