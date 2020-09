Arribas: «La llegada de Ziganda me cambió y ahora me siento importante»

0

La Voz de Asturias P.F.

Oviedo 23/09/2020 12:08 h

Minutos antes de que comenzará el entrenamiento del Real Oviedo, Alejandro Arribas, flamante nuevo capitán azul, analizó la actualidad azul en la sala de prensa de El Requexón. El central madrileño habló del partido ante el Mirandés, de cómo está el equipo y del encuentro del lunes ante el Espanyol (Carlos Tartiere, 21:00 horas). Además, tuvo unas palabras para las últimas declaraciones de Javi Rozada, exentrenador azul.

La capitanía y su momento personal

«Para mí es un orgullo que los compañeros me hayan votado como capitán. Todo el mundo estaba disponible para serlo y, como en la temporada pasada, elegimos. Los cuatro que fuimos votados accedimos a serlo. Es un orgullo y una responsabilidad, ojalá pueda estar a la altura de este club y de mis compañeros. Trabajaré para ello y estoy seguro de que será una buena temporada».

«Tejera ya llevó el brazalete después del confinamiento porque Saúl y Nereo no jugaron. El cuerpo técnico y los cuatro capitanes consideramos que al equipo le fue bien con Tejera llevando el brazalete y que si las cosas van bien no tiene por qué cambiar. Lo importante es el equipo. Él se lo ha ganado, después del confinamiento se puso al frente. No hay más».

«Después del confinamiento hubo un cambio, sobre todo a nivel mental. La llegada del nuevo entrenador me hizo cambiar mucho y ahora me siento importante y a gusto. Hubo un proceso de adaptación, siempre estamos intentando mejorar cada partido».

El partido en Miranda y el momento del equipo

«Empezó a llover mucho y el campo no ayudó, no entendimos el juego que debíamos hacer hasta que nos metieron el gol. A partir de ahí el equipo lo entendió y fuimos a por el empate. Lo merecimos y es un buen punto en un campo muy difícil».

«El equipo está trabajando bien. El otro día el campo tampoco acompañó mucho. Hay que mejorar muchas cosas y en eso estamos, pero seguimos la línea de la temporada pasada en cuanto a recibir pocos goles. En ataque cada vez hacemos más cosas».

«El míster nos pide que primero seamos defensas, que lo más importante es la portería a cero. Ganar nuestros duelos y no dar opción al rival, que en esta categoría hay buenos delanteros en todos los equipos. Y luego ayudar al equipo en ataque».

Raúl de Tomás y el Espanyol

«El Espanyol no es solo Raúl de Tomas. Están Puado, Embarba, Wu Lei... Tienen muchos jugadores importantes arriba, en el medio y atrás. Es un equipo muy completo que ha mantenido a casi todos los jugadores de Primera. En este momento son el equipo a batir por la plantilla que tienen, pero en Segunda ya se ha visto que puede pasar cualquier cosa en cualquier campo. Estamos preparados y motivados para ganar los tres puntos».

Los nuevos fichajes

«A Aburjania y Gustavo todavía no les he visto mucho, Nahuel lleva una semana y el otro día lo hizo bien en los 20 minutos que salió. Aguanta el balón, lo quiere y tiene uno contra uno. SEGURO que cuando se adapten nos van a dar muchas cosas».

Las declaraciones de Javi Rozada

«No me voy a poner a su nivel. Los números están ahí, desde que llegó Ziganda fuimos de los mejores equipos de Segunda División, con unos números de ascenso. Y aun así lo pasamos mal, peleando hasta el último día. Que viniese Ziganda nos hizo salvar al equipo, si no pues hubiese estado mucho más complicado. Los números hablan por sí solos, él mismo queda retratado».