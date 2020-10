Arnau: «Valoramos hasta última hora hacer un fichaje para ser titular»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 06/10/2020 14:39 h

Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo, comenzó una de las ruedas de prensa más esperadas de la temporada agradeciendo el trabajo al club y a sus trabajadores. Destacó el respaldo económico y el cariño diario del Grupo Carso, alabó el esfuerzo de la gerencia para mantener los ingresos y lograr tener un límite salarial muy similar al del curso pasado, y dio las gracias a todos los departamentos que trabajaron con él este verano: el jurídico, el de prensa y la secretaría técnica.

Y comenzó a analizar el mercado. Tras una introducción en la que habló de los movimientos realizados y la confección de la plantilla, respondió a las preguntas de los medios y tocó diversos temas, entre los que destacaron el último día de mercado, la continuidad de Diegui Johannesson o la confianza en Ziganda y la cantera.

Valoración inicial

«Hicimos una reestructuración a tres niveles, incluso a nivel de cantera. Ahí también quiero agradecer a la gente que lo entendió, demostrando que la cantera es el corazón del Real Oviedo. Trabajan muchas horas y con sueldos más bajos que el de otros clubes».

«Hemos intentado proteger los jóvenes valores que vienen desde abajo, ojalá pronto puedan escalar y llegar al primer equipo. También ajustamos el presupuesto del Vetusta. No es lo mismo tener un filial en 2B estando en Primera que estando en Segunda, es una apuesta del club por mantenerlo y tener gente de Oviedo y de casa».

«Nombro a todos los jugadores que forman parte de la reestructuración y entendieron la situación: Arribas, Tejera, Mossa, Gripo, Rodri, Carlos Hernández y Sangalli. Gracias por ayudarnos. También a Christian, que hizo lo mismo en su nuevo contrato».

«Nos encontramos con un mercado complicado, Javi Fernández y Cortina salieron al mercado de 2B y quiero agradecerles la predisposición, sobre todo a Edu. Fue un momento muy duro para él al ser un jugador de la casa. Entendió la situación y le deseo la mejor de las suertes y un buen camino en el mundo profesional».

Los fichajes y la plantilla

«Apostamos por dos jóvenes con gran proyección en la portería. Quiero felicitar a los dos, a Femenías por cómo ha empezado la temporada y a Brazao porque es un porterazo y seguro que lo demostrará. Tendremos una competencia muy bonita. Era una posición difícil al sustituir a Lunin».

«Intentamos tener a Yoel y al no poder esperar más fichamos a Nahuel. Viene con una proyección interesante, incluso en Primera, y entendemos que podemos ver su mejor versión aquí. Cedric es un jugador de futuro y con hambre, esperemos que pueda ofrecernos mucho».

«Arriba teníamos la intención de tener cuatro delanteros, llegó Mujica y la lesión de Rodri nos trastocó. Pudimos fichar en un gran esfuerzo a Gustavo Blanco, un delantero contrastado. Espero que sume mucho».

«Hay seis cesiones, el año pasado había cuatro. Las de Muica y Gustavo son con opción de compra. Quiero hacer una mención especial a los canteranos que se están asentando: Borja, Jimmy y Lucas. También apostamos por Viti, Riki e incluso los Mier, que están en dinámica del primer equipo. Creo que la plantilla está equilibrada, veteranía en la parte de atrás, velocidad en las bandas y gente de la casa que puede aportar».

«Mi opinión siempre fue de tener plantillas cortas, pero por el tema COVID he cambiado la idea. En cualquier momento se pueden dar positivos. Serán 24 fichas del primer equipo, más los Mier y alguno del filial que pueda entrar. En el Vetusta también completamos todas las plazas para mantener el nivel competitivo».

El último día del mercado

«Valoramos hasta última hora el hacer un fichaje casi para ser titular, que pudiese aportar mucho. No lo encontramos y no quisimos fichar nada de relleno».

«Hemos estado abiertos a conseguir algo más en el mercado, pero no lo hemos visto y tenemos que respaldar la plantilla que tenemos. No podemos fichar a un jugador más solo por rellenar».

«Hubo algunos jugadores que estuvieron en el radar para poder aportar, pero no me consta que ningún club nos rechazase por ser rival directo».

«Nos queda margen en el límite salarial y no lo usamos porque no había ningún jugador que nos pudiese aportar. Preferimos guardarlo y veremos en diciembre qué pasa».

El límite salarial y la inscripción tardía de Blanco Leschuk

«Funcionamos en base a los presupuestos y la liga nos ha permitido tener un límite como el del año pasado, al margen del dinero real que entrase. Los ingresos de publicidad aumentaron, la ampliación de capital... Traspasos no tenemos».

«Todos tenemos problemas en el tema de los abonados porque no hay abono que vender. LaLiga lo ha tenido en cuenta y en vez de contar el dinero real han contado una estimación del año anterior. Por ahí nos hemos guiado. Todos los clubes partimos de las mismas condiciones».

«Lo de la inscripción de Gustavo fueron temas de burocracia. Hubo distintos temas, como una ampliación de capital que lleva su tiempo y unos tiempos que hay que cumplir. No estuvo en el primer partido pero sí en el segundo»

El 'caso Diegui' y la búsqueda del lateral izquierdo

«Con el tema Diegui nos encontramos muchas dificultades. Depende del mercado. Nos ha perjudicado el hecho de que la COVID-19 haya cerrado fronteras y que los clubes de Segunda B tuviesen menos dinero. No quiero pensar mucho en ello. No le encontramos salida, no es culpa de nadie».

«Ha influido el rendimiento de Lucas en izquierda para pensar que el nivel del LTI que pudiese venir fuese mucho mayor. No lo hemos encontrado y decidimos apostar por lo que tenemos. Diegui será uno más y con él tenemos ocho defensas».

Ofertas por algún jugador con contrato

«Hubo algún jugador que tuvo ofrecimientos, pero ninguna oferta formal. Sí hablaron con agentes, como con el de Carlos Hernández. Al final decidimos que se quedase porque queríamos tener las posiciones cubiertas con gente de nivel y Carlos lo es».

El papel de Cedric y Mujica. La presencia de canteranos

«Mujica y Cedric están dentro de la plantilla y el míster elige a los que mejor estén. No hay etiquetas, todos están a disposición del míster y en base al rendimiento en entrenamientos y partidos se hace el equipo. Es gestión del entrenador y decide quién juega o quién no».

«Pienso que esos canteranos se están cociendo. Algunos están en distintas fases, asentándose en el primer equipo o empezando. Son de aquí y tienen ese sentimiento, ojalá tengan el rendimiento para poder estar aquí mucho tiempo. Jugadores salidos del Oviedo y que sean ‘one club man', tipo Puyol».

El objetivo del equipo y el derbi del domingo

«Voy a seguir evitando hablar de un objetivo, hay que ganárselo en el día a día. La Segunda es caprichosa, si queremos pelear por algo grande hay que ganárselo en el campo y llegar a marzo con posibilidades. Hay que tener ambición de ganar los partidos y lo estamos haciendo, veremos dónde estamos a final de temporada».

«Mi nivel de satisfacción nunca es completo, es óptimo. Toca ayudar a la plantilla, paso a la segunda línea y me toca respaldar a jugadores y cuerpo técnico. En especial al Cuco, es el capitán de la nave y mi confianza en él es del 100%».

«Seguro que los jugadores darán el mayor rendimiento posible y nos ayudarán crecer a corto y largo plazo. Ojalá podamos afrontar una temporada tranquila y quién sabe si algo más».

«Espero que el equipo compita el domingo, lleva mucho tiempo haciéndolo. El equipo juega bien y los resultados acabarán llegando. Estamos en una semana muy especial, se para todo para ver quién gana el derbi».

«Hay que ir a ganar y seguir haciendo las cosas bien, no importan las dinámicas. Normalmente los equipos que llegan como favoritos sufren más, tengo confianza ciega en este equipo por lo que ha demostrado. Seguro que el domingo vamos a plantar cara y seguro que vamos a ganar».

Los arbitrajes

«Hay una nueva ley de declaraciones, están mucho más encima. Creo que todo en el arbitraje tiene que ser igual para todos: revisiones y actuaciones. Si eso pasa, estaremos satisfechos».