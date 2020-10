El Vetusta perdona y sucumbe ante el UP Langreo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 18/10/2020 14:59 h

El Requexón, más de ocho meses después, volvió a ser el escenario de un partido oficial. El Vetusta recibió al UP Langreo en la primera jornada de Segunda B, una categoría que en unos meses dejará de existir tal y como la conocemos para dar paso a otro formato en el fútbol no profesional. La temporada será corta y cada fin de semana los puntos valdrán oro, por eso los jugadores azulgranas celebraron tanto la victoria al final del encuentro. El filial del Real Oviedo, que en la primera parte sí tuvo momentos de buen fútbol y creó peligro, sufrió tras el descanso y no reaccionó al gol de Ketu.

A lomos del juvenil

Emilio Cañedo cumplió con lo visto en pretemporada y el Vetusta saltó con el once esperado. Amez entró por el tocado Jorge Mier, Cueto titular en la delantera y Álex Suárez, juvenil de segundo año y una de las grandes sensaciones de las últimas semanas, acompañando a Sierra y Bernabéu en la medular. Precisamente fue Álex el más incisivo del 4-3-3 carbayón, dejando varias acciones de mucho nivel entre líneas y dejando solo a Ripoll ante el portero allá por el minuto 11. El catalán, de vaselina, disparó al palo.

Los azules salían bien desde atrás, pero faltaba precisión a la hora de dar el penúltimo pase. Ni Bernabéu ni Sierra, que no tuvieron su día, conectaban con los flancos y los laterales solo podían progresar asociándose con los extremos. Cueto, por su parte, esperaba en el área un centro que no llegaba. El Vetusta, gracias a una agresiva presión tras pérdida, encerró al Langreo en su campo y Vanderson, desde la frontal tras un pase de Prada, disparó desviado en lo que fue la segunda gran ocasión del partido.

El Langreo se fue desperezando y Davo, tirado en el costado derecho, era el arma más peligrosa de los azulgranas. Las transiciones rápidas eran el gran peligro de los visitantes, pero Andoni Ugarte, el mejor jugador azul del partido, estaba rápido y llegaba tanto a las coberturas en banda como a los balones divididos en el área. El primer tiempo se esfumaba con la sensación de que el conjunto de Ganzábal estaba mejor.

Un Vetusta incapaz

Era fácil de prever y así ocurrió. El Vetusta desaprovechó su mejor momento y, tras el descanso, nunca volvió a atosigar al Langreo como sí hizo en el primer tiempo. Los de Ángel Rodríguez controlaban el partido y el campo se inclinaba un poco más hacia el lado de Berto Hórreo, siendo el juego de espaldas de Javi Cueto el único recurso del Oviedo para salir del apuro.

Pasado el minuto 60, una jugada por banda derecha acabó en un gran centro de Santos que Ketu, superando en el salto a Amez, convertía en el 0-1. Hórreo llegó a tocar, pero el balón se colaba por la escuadra. Cañedo movió el árbol, pasó a un doble pivote y buscó la velocidad de Lorea en izquierda y la presencia de Vanderson junto a Cueto, pero el Vetusta no conseguía instalarse en campo rival. Álex Suárez, con más vigilancias que en el primer tiempo, casi nunca recibía el balón con ventaja.

El último tercio del encuentro fue muy cómodo para el Langreo. Los azulgranas seguían rondando el área del Vetusta, con un Davo muy activo y acertado, aunque sin tener ninguna ocasión clara, y el equipo de Cañedo no era capaz de atosigar a su rival. Un par de arrancadas de Ugarte desde atrás y algún que otro balón parado, nada más. El filial del Real Oviedo visitará la próxima jornada al Covadonga, que también cayó derrotado en el el campo del Lealtad.

Ficha técnica

Vetusta: Berto Hórreo; Amez (Eloy, min 80), Ugarte, Inglés, Prada (Fran Pacoli, min 72); Bernabéu (Aitor Lorea, min 56), Álex Suárez (Joselu, min 72) Sierra; Ripoll (Steven, min 80), Javi Cueto y Vanderson.

UP Langreo: Adrián Torre; Santos, Cristian, Alain, Puras; Álvaro, Marenyá, Xurde (Jorge, min 68); Davo (Gonzalo, min 86), Pana (Dbaungbag, min 68) y Ketu.

Goles: 0-1 Ketu (min 64).

Tarjetas: El colegiado Gómez Lameiro, del comité gallego, amonestó a los locales Sierra (min 31), Bernabéu (min 48), Berto Hórreo (min 75), Ugarte (min 91) y Pacoli (min 93); y a los visitantes Alain (min 67) y Davo (min 81).