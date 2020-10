Ziganda: «No sé si estaba el VAR o no estaba»

0

Compareció contrariado José Ángel Ziganda en sala de prensa tras la derrota de su equipo ante el Girona (1-0). El técnico oviedista consideró que el encuentro estuvo «al 50%, pero ellos han acertado en su momento bueno». El Real Oviedo cosechó la segunda derrota de la temporada en un enfrentamiento muy parejo en el que los azules evidenciaron sus problemas para ver portería contraria.

El preparador navarro no es ajeno a este inconveniente. Su receta para solucionarlo pasa por «insistir, insistir e insistir». O lo que es lo mismo, seguir trabajando hasta encontrar la vía del gol. El trabajo defensivo del Real Oviedo, por su parte, está bien encaminado. Sobre las jugadas polémicas, especialmente el derribo a Edgar González dentro del área, Cuco no quiso mojarse, aunque confirmó que los futbolistas afirman que el penalti es «claro».

Un partido igualado

«El partido hemos entrado muy bien. En el primer tiempo se ha visto que el equipo quería, ha salido a dominar, aunque sin ocasiones claras. Ha mostrado una buena actitud y que venía aquí a ganar el partido. Ellos han estado muy incómodos en el primer tiempo».

«En el segundo, sus cambios le han dado vida. Han tenido 15 minutos que han estado mejor. Cuando parecía que se paraba, han tenido la jugada del gol. A partir de ahí, hemos empujado con nuestros acercamientos y alguna ocasión, pero no hemos sido capaces de hacer gol».

«Somos dos equipos serios, que estamos armados. El partido ha sido muy competido, de tú a tú. Hemos tenido nuestro momento y ellos el suyo. Ellos han acertado. El gol cuesta mucho y el partido ha sido al 50%, pero ellos han acertado en su momento bueno. Hemos estado a punto de acertar, pero ha faltado».

«Evidentemente, los jugadores me dicen que es penalti clarísimo. La tarjeta fue por protestar, por los nervios y perder un poco las formas. La jugada del penalti no la he visto. Si está el VAR, lo habrá analizado. Por los mensajes que tengo, no sé si estaba el VAR o no estaba».

«Hay que tener fe en lo que hacemos y confianza en la plantilla que tenemos. No entiendo otra cosa que trabajar y animarles a seguir intentando cosas. Es cierto que nos está costando hacer gol. Esto va a ser muy largo para todo el mundo. Aquí irá hacia delante el que más mejore. Nos vamos fastidiados, pero tenemos que estar ya pensando en el Rayo. Dar soluciones a la fase ofensiva e insistir. No conozco otra receta».

El momento de Borja Sánchez

«Meter a Borja arriba es una opción más que tenemos. Sabemos el jugador que es, darnos ese jugar entre líneas y que pudiera enlazar jugadas a espaldas de sus interiores. En líneas generales estoy contento».

«Borja es un jugador con el que no esperemos que haga la jugada del partido y gane él solo. Tiene que ir creciendo y cogiendo regularidad. Tiene condiciones especiales y hace cosas innatas. Su calidad es especial, pero que tenemos que ayudarle a encontrarle antes, él también tiene que encontrarse con el equipo».

«Es un proceso de madurar y adaptar. Él tiene que ganar regularidad y no hacerlo todo a impulsos con un desgaste individual tremendo. Es un chaval nuestro, de la cantera, de Oviedo y hay que tener paciencia con él y apostar por él».