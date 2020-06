¿Qué se podría hacer con el ahorro de 68 millones en la estación de Moreda? La alcaldesa da ideas

0

02/06/2020 17:16 h

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha afirmado este martes que los 68 millones de ahorro que supondría la construcción de la estación intermodal en Moreda permitirían pagar el «pufo» del plan de fachadas que dejó la anterior corporación y se podría sacar uno nuevo.

«No podemos seguir poniendo dinero sobre dinero», ha afirmado la alcaldesa preguntada por la ubicación de la nueva estación intermodal de Gijón una vez que se ha conocido un estudio que afirma que los plazos y los costes serían menores si se construyera en Moreda y no en el entorno del Museo del Ferrocarril como contempla el convenio de 2019.

La alcaldesa ha dicho que los consejos de distrito, en los que se está exponiendo el tema, están yendo bien pero ha apuntado que «no son quienes tienen que tomar la decisión política».

Su objetivo, ha afirmado, es conseguir una mayoría suficiente para la toma de decisiones y ha indicado que si no la consigue hay «un problema» porque hay tres mayorías, la del Ayuntamiento, el Principado y el Estado, y hay que conjugar los intereses de Gijón y los de estas otras partes.

La alcaldesa ha considerado que el consenso de 2019 en torno a la ubicación de la estación en el Museo del Ferrocarril buscaba «no producir un vacío» que había cuando se decidió no seguir con las actuaciones previstas en 2012.

A su juicio, los que apostaron por el convenio de 2019 hicieron «bien» porque si no, Gijón se hubiera quedado «sin ningún tipo de red» una vez que las actuaciones previas habían quedado invalidadas.

Según ha señalado, el informe sobre la obra ferroviaria dice que las diferencias entre ambas ubicaciones «no son significativas» y las dos cumplen el papel asignado y ha preguntado por los plazos para iniciar la obra en firme a los defensores de construir la estación en el museo.

La regidora no ha marcado los plazos para tomar la decisión sobre la ubicación, pero sí ha afirmado que es «corto», al tiempo que ha asegurado que se sabrá «con todas las certezas» que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Moreda sigue vigente y ha apuntado que el estudio no dice que no lo esté.