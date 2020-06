El Sporting estudiará la venta de jugadores

0

04/06/2020 12:32 h

Rueda de prensa del director deportivo del Real Sporting de Gijón tras sus primeros días de trabajo en Mareo.

"La plantilla está motivada, con muchas ganas, cogiendo la forma. Veo todas las opciones de Playoff, estamos a 5 puntos y quedan 11 partidos"

"Siempre se está estudiando el mercado de fichajes"

"La crisis del COVID es un efecto duro, no es sencillo jugar sin público y esperemos que el daño al Sporting sea el menor posible"

"No he dicho que el Sporting no necesite vender, he dicho que no le va a interesar vender si estamos en una situación fuerte en lo económico. Con la crisis que hay se intentará no vender pero..."

"Hasta que el Sporting no esté en situación de tranquilidad máxima, no voy a hablar con los jugadores, salvo Morilla o Gragera, a los que se les ha ejecutado el contrato"

"Tenemos 20 jugadores con contrato, cuando toque se tomarán las decisiones"

"Djukic es el entrenador del Sporting y a partir de ahí, hablaremos cuando sea el momento"

"La diferencia de estar en Primera es obvia por los ingresos de la televisión"

"Manolo seguirá al frente de Mareo, tiene mi confianza"

"No voy a opinar de otros entrenadores"

"Están Noé, Caco Morán, Isma y Sergio Sánchez, según el presupuesto vamos a valorar posibles contrataciones para la dirección deportiva"

"Está claro que el Sporting B y el Juvenil van a estar mucho tiempo parados. Están trabajando por su cuenta, son muy profesionales"

"Mareo tiene que ser el corazón del primer equipo. Djukic ha subido a Bogdan, ha dado consistencia a Pedro, no se puede dudar de él, mira para la casa si es necesario"

"Siento no ser claro, Djukic está haciendo un trabajo sensacional y cuando acabe la temporada se tomará una decisión, con tiempo y tranquilidad"

"La posición en Segunda influye en los ingresos de televisión y eso afecta al tope salarial. Habrá que mirar ventas de jugadores o nuevos ingresos para cuadrar las cuentas si no hay ascenso"

"Estamos hablando con Manolo para perfilar las condiciones que debe tener un canterano del Sporting para que llegue al primer equipo. Me gustan los jugadores verticales, no exentos de calidad"

"No hay nadie intransferible, ni en el Sporting ni en ningún club a día de hoy"

"Entiendo que no hará falta un segundo recorte salarial, pero habrá que adaptarse al tope. No va a haber ningún tipo de problema"

"Los abonos no es de mi parcela, no debo opinar sobre ella"

"De Pelayo Morilla espero que se vaya recuperando de su lesión, tiene un potencial terrible, le va a costar sentirse fino, con seguridad, pero no tengo dudas sobre él. De Gragera puedo decir que tiene un gran potencial, tiene mucha personalidad, esperemos que sea una pieza importante del primer equipo"

"Estos días espero dar la noticia de que Damián y Molinero han firmado su continuidad para lo que resta de temporada"

"Desde que he llegado el Sporting no me ha dejado de sorprender por sus instalaciones, la confianza del Consejo, la libertad, cada día que pasa veo más cimientos para consolidar el club"

"No hay avance en la renovación de Cristian Salvador ni Nacho Méndez. Lo mejor ahora es tranquilidad y estar centrado en las 11 jornadas"

"La importancia de competir en la tercera categoría del fútbol español para el Sporting B es toda, pero la prioridad es formar jugadores. Cuanto más puedan competir es importante, pero deben llegar bien al primer equipo, eso es lo necesario"

