Un golpe mortal: así ven los camioneros el peaje en todas las autovías

La patronal denuncia el intento de Fomento de colar el pago en todas las vías de alta capacidad. Cofiño esperará a reunirse con el ministro para valorar la medida

No parece un globo sonda ni un culebrón de agosto. Más bien parece como la lluvia fina que de tanto caer cala. El Ministerio de Fomento ha puesto sobre la mesa, por enésima vez, la idea de poner un «peaje simbólico» en todas las autovías y autopistas para así conseguir unos fondos que contribuyeran a pagar el mantenimiento de las carreteras. Así que Ovidio de la Roza, presidente de la patronal asturiana y también de la nacional del transporte de mercancías, tiene claro que la intención del Gobierno es que a nadie le pille por sorpresa el día que lo implanten y que sea vea como algo normalizado. Para ellos no lo es ni lo será. El sector denuncia la elevada fiscalidad que soporta. En regiones como Asturias, encima, están penalizados por el peaje del Huerna. Así que anuncian que van a plantar cara y que, como mínimo, quieren estar presentes en esa subcomisión que se anuncia para estudiar el asunto. «Algo simbólico es un céntimo al año», recalca De la Roza cuando analiza los términos exactos con los que el ministro José Luis Ábalos ha vuelto a presentar la idea. Cree, además, que no habla por boca propia. Detrás se encuentran las grandes constructoras nacionales aglutinadas en la patronal Seopan, la principal valedora de este peaje, que todavía no se ha concretado cómo se pagará.

