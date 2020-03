Los jóvenes empresarios exigen medidas reales ya

0

25/03/2020 20:50 h

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) reclaman al Gobierno medidas reales y extraordinarias para afrontar la crisis del coronavirus. Sin embargo, lamenta que estás reivindicaciones no hayan surtido efecto. «El gobierno no da la talla y no comprende las distintas situaciones de emergencia económica que el 99% del tejido empresarial de nuestro país está sufriendo y, aún más, cómo su inacción puede provocar graves deficiencias estructurales en nuestra economía, afectando gravemente al consumo futuro de las familias, el ahorro, la capacidad de innovación de nuestro país... Superaremos esta situación, naturalmente, pero serán muchas las empresas, empleos y familias que se queden en el camino si las llamadas del tejido empresarial siguen sin una respuesta a la altura», señala el colectivo. Los emprendedores aseguran que han hecho lo que está en su mano y han reconvertido su actividad para amortiguar los efectos negativos. Ahora esperan que la administración responda.

El colectivo tiene un listado concreto de reivindicaciones. Los jóvenes empresarios españoles -AJE Asturias forma parte de un colectivo dnacional- reclaman al Gobierno que ponga en marcha un nuevo plan que aumento del aplazamiento del pago del IVA del primer trimestre de 2020 a 12 meses, sin intereses o supresión del mismo mientras dure el cierre. También demanda la suspensión del pago de la cuota de autónomos durante dos meses o tres, en función de la duración de la situación de alarma y el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a 6 meses sin intereses para aquellos que continúen con su actividad, pero no haya caído hasta un 75%. en paralelo reivindican la creación de líneas de financiación para circulante a tipo cero y, si la situación se prolonga, la bajada de los tipos impositivos en el IRPF e Impuesto de Sociedades para autónomos y Pymes.

El presidente nacional de CEAJE, Fermín Albaladejo ha recordado que los jóvenes empresarios quieren «seguir siendo el futuro de España» y que sus empresas creen el empleo estable. Lo que no quieren son «subvenciones ni pan y circo. No queremos un gobierno que no nos acompañe, queremos un gobierno responsable, a la altura, con visión, y valiente». En ese mismo sentido, el presidente de AJE Asturias, Ignacio Calviño, ha insistido en que se necesita aun Ejecutivo «que esté a la altura de las circunstancias, que se involucre y defienda la economía y el tejido empresarial de nuestro país en el momento que más lo necesita. No pedimos que nos regalen nada, sólo que contribuyan a que la industria española tenga un mañana».

Calviño de manera positiva la tarea que está realizando la Administración del Principado, «la implicación con la que trabajan desde la Consejería de Industria para solventar carencias de material y las rápidas iniciativas tomadas por la Consejería de Universidad, Ciencia e Innovación para dar con soluciones innovadoras que ayuden en esta crisis sanitaria». Esta forma de proceder es lo que considera «estar a la altura». «Lo que les pedimos es que lo estén también para refrenar la crisis económica que se nos avecina, y que en estos tiempos extraordinarios sean valientes y tomen medidas también extraordinarias, siendo más ágiles en la tramitación de expedientes e implantando ayudas al igual que otras comunidades autónomas están haciendo ya», ha argumentado.