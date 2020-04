Xiringüelu, San Timoteo, El Carmín y el Descenso: así planifican el verano las grandes romerías de Asturias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias c. del nero

Redacción 22/04/2020 05:00 h

Los San Fermines, 75 días antes de su inicio, han sido suspendidos. Una de las grandes citas de referencia en materia de fiesta en nuestro país tambalea los cimientos de todas las que le siguen. Asturias, una región que cuenta con un sinfín de fiestas a lo largo de la temporada de verano tiembla ante la posible noticia de la suspensión de las romerías. Siero, Pravia, Luarca o Ribadesella cuentan con algunas de las citas obligatorias para todo paisano. Ante el temor y la incertidumbre que crea la suspensión en Pamplona, los organizadores de las romerías mantienen las esperanzas y siguen trabajando en ellas, aunque Xiringüelu, Descenso del Sella y San Timoteo tienen la vista puesta en lo que ocurra con El Carmín.

Desde la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, tienen la casi certeza de que se suspenderá la fiesta del próximo 20 de julio. Las razones sanitarias son el gran factor, pero también existe las causas económicas. «No creo que se pueda celebrar porque el ayuntamiento nos retiró la subvención municipal y, además, tales aglomeraciones de gente no estarán permitidas para entonces», alega el presidente, Jenaro Soto, quien apenas mantiene alguna esperanza en que no sea El Carmín de 2021 el siguiente que se podrá celebrar en Siero. Eso sí, realizarán alguna actividad en redes sociales y en octubre, en el puente del Pilar, pretenden celebrar parte de los Huevos Pintos, que deberían haberse celebrado el pasado 13 de abril.

A pesar de la falta de esperanza en Siero, los organizadores siguen preparando cosas, aunque con la idea en la mente de que «no va a ser viable». Fue el batacazo de los Huevos Pintos, precisamente, el que llenó de tristeza a los sierenses y el motivo por el cual Jenaro Soto tiene claro que El Carmín «será igual». Además, sin la subvención del ayuntamiento «no vamos a poner en riesgo nuestro patrimonio por dar la actividad festiva, encima gratuita». A la espera de lo que ocurra con esta primera gran romería, que reúne a más de 30.000 personas en los campos de la Sobatiella, se encuentran la Cofradía del Xiringüelu.

El concejal de Pravia, Alejandro del Busto asegura que, a estas alturas y con tantos fallecidos, de momento, no tienen ninguna certeza, pero que hay fiestas como la de Siero, Nuestra Señora del Carmen en Cangas o la Semana Negra de Gijón, que siendo en julio, cree, servirán de modelo para las multitudinarias citas de agosto. «De momento, en Pravia, solo está suspendida una fiesta que tenemos en un barrio que es en San Juan, en junio», explica Del Busto. Aunque todavía no ha habido reuniones de la cofradía para concertar nada, están esperando las recomendaciones sanitarias. «Estamos a la espera, aunque todo apunta a que no se celebrará», explica el presidente, Adolfo Marcos, ya que se trata de concentraciones muy grandes de gente y «hay que tomar precaución en ellas».

Mientras, en Luarca, el teléfono de Antonio Álvarez, 'Tono', presidente de la Cofradía de San Timoteo, no para de recibir mensajes preguntando qué pasará con la gran romería de San Timoteo. Él explica que por su parte está todo preparado, como cualquier otro año, para celebrarla a finales de agosto, pero que todo depende del Gobierno. «Sentimos una gran pena, aunque la esperanza es lo último que se pierde», cuenta Álvarez. Aunque lo que sí tiene seguro es que no se aplaza, «o hay o no hay».

Frente a esta rotundidad al rechazo del aplazamiento, está Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso del Sella, quien explica que siguen trabajando con la fecha prevista hasta el momento: el 8 de agosto de 2020. Además, asegura que podrían aguantar hasta mediados de junio para tomar una decisión y resolver las incógnitas que existen hasta el momento. Aunque también barajan una fecha de aplazamiento: el sábado 5 de septiembre. Este día es el escogido porque después de ese fin de semana, el martes es el Día de Asturias, 8 de septiembre. «Es un fin de semana muy bueno para el Sella, y mucha gente hace puente, así que es una buena opción», cuenta Feliz.

Los ánimos por su parte «no van bien», ya que la incertidumbre, según el presidente, es «lo peor que puede haber». Desde la organización sí ven factible realizar la parte deportiva de la fiesta en las fechas iniciales ya que el piragüismo no es un deporte de contacto y, además, es al aire libre. «Nos da más miedo, con vistas a esos meses, el tema de los permisos para aglomeraciones de gente», explica Juan Manuel Feliz. La cantidad de gente que se reúne tanto en Arriondas como en Ribadesella, salida y meta de la competición, es difícil de regular, pero intentarían ajustarse a las medidas que pidan desde las autoridades. De momento, la incertidumbre es el sentimiento común entre los organizadores de las romerías de Asturias, que quizás no ven sus praos y pueblos repletos de paisanos brindando con sidra hasta el verano de 2021.