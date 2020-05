Asturias permitirá abrir a la hostelería con un 50% del aforo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias L.O.

25/05/2020 19:08 h

La desescalada siempre se planteó como un proceso asimétrico en el que las fases variarían en función de la incidencia y la capacidad de respuesta ante la enfermedad en cada territoririo. Es así también en las fases más avanzadas del desconfinamiento cuando se ha dado margen a las comunidades para que el puedan modelar el porcentaje de aforo permitido en la reapertura de la hostelería. En Asturias se ampliará hasta el 50% en virtud de esa capacidad tal y como ha acordado esta lunes el Consejo de Gobierno.

La hostelería daba por seguro que el Principado atendería a esta demanda que entrará en vigor este martes cuando se publique en el BOPA. Buena parte, pero no toda, de la hostelería asturiana había comenzado a levantar la persiana este lunes al entrar la comunidad en la Fase 2 por dos novedades relevantes, no sólo la ampliación del aforo (hasta el 40% que Asturias aumentará aún más) sino porque ya se permitía que el servicio se ofreciera en el interior y no sólo, como hasta ahora, en las terrazas.

Según citó EFE, la medida se toma en el contexto de la reactivación progresiva del sector turístico, para el que en este momento del plan de desescalada considera «fundamental la colaboración de la ciudadanía desde la certeza de que la responsabilidad individual constituye una garantía de primer orden para evitar la expansión del coronavirus».

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Viceconsejería de Turismo requirió un informe de la Dirección General de Salud Pública, que juzga posible la modificación del porcentaje de aforo desde el punto de vista epidemiológico, siempre que se tengan en cuenta, de forma estricta, las medidas de protección y prevención prescritas por las autoridades sanitarias. La ampliación del aforo se hará efectiva mañana martes tras la publicación esta tarde del acuerdo adoptado en un suplemento del Boletín Oficial del Principado (Bopa).

Fuentes del sector destacaron su satisfacción e hicieron votos de que la clientela estuviera informada de que era posible consumir, en los locales qe ofrecen tanto comida como bebida, dentro y fuera, en las terrazas y en las mesas, y con los horarios habituales de apertura de los comercios.

Pero, al igual que en la Fase 1, no todos los negocios se lanzaron a abrir el primer día. En la anterior fase de la desescalada las más rápidos fueron las peluquerías porque eran las que tenían la normativa más clara (sobre medidas de protección y cita previa) mientras que muchos comercios y locales de hostelería tantearon los días a lo largo de esa semana para cerciorarse de la normativa o limpiar y desinfectar los locales.

En esta nueva fase, la dos, también han esperado fundamentalmente los restaurantes, en muchos casos porque se guardan de esperar a contar con un permiso de aforo más amplio pero también porque el lunes no es el mejor día para abrir si no se está perfectamente preparado y muchas mercancías no podían adquirirse en fin de semana. Fuentes del sector apuntaron a que un amplio porcentaje comenzará a abrir sus puertas a partir del miércoles.

La confusión de los 10.000

Durante el pasado fin de semana se vivieron algunos momentos de confusión, incluso entre las autoridades por la posibilidad de que las condiciones de la Fase 2 se permitieran ya desde el viernes a negocios en localidades de menos de 10.000 habitantes.

El mismo viernes se aprobó que pudieran servir también con el aforo reducido al 40% por tanto en el exterior como en el interior, los locales en concejos de menos de 10.000 habitantes pero con un requisito adicional, que en el núcleo donde estuvieran ubicados, la densidad de población no superara los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Demasiadas matemáticas para tres días. Según distintas fuentes, lo cierto es que ni siquiera la Delegación del Gobierno tenía clara la interpretación de la normativa, si debía tomar en consideración la población del concejo en su conjunto o de una localidad, y buena parte de los negocios prefirió esperarse al lunes donde ya toda la comunidad podría abrir en las mismas condiciones.