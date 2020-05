Este es el peor aliado del coronavirus en Asturias

El Principado amplía la capacidad con el margen que se ha dado a las comunidades en las fases de la desescalada

La desescalada siempre se planteó como un proceso asimétrico en el que las fases variarían en función de la incidencia y la capacidad de respuesta ante la enfermedad en cada territoririo. Es así también en las fases más avanzadas del desconfinamiento cuando se ha dado margen a las comunidades para que el puedan modelar el porcentaje de aforo permitido en la reapertura de la hostelería. En Asturias se ampliará hasta el 50% en virtud de esa capacidad tal y como ha acordado esta lunes el Consejo de Gobierno.

La hostelería daba por seguro que el Principado atendería a esta demanda que entrará en vigor este martes cuando se publique en el BOPA. Buena parte, pero no toda, de la hostelería asturiana había comenzado a levantar la persiana este lunes al entrar la comunidad en la Fase 2 por dos novedades relevantes, no sólo la ampliación del aforo (hasta el 40% que Asturias aumentará aún más) sino porque ya se permitía que el servicio se ofreciera en el interior y no sólo, como hasta ahora, en las terrazas.

