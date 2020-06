Illa asegura que todos los brotes de Covid-19 están muy localizados y bajo control

El Principado asegura que todos los fallecimientos se contabilizan pero que pueden aparecer en días diferentes en ambas estadísticas. El ministerio señala que «valida de manera individualizada los casos»

La última actualización estadística sobre el coronavirus publicada por el Gobierno del Principado añade tres víctimas mortales. Sin embargo, el balance del Ministerio de Sanidad lanzado unas horas después no suma ni un solo fallecimiento en toda España. ¿Cómo es posible esta disparidad en las cifras que, como mínimo, sorprende? La Consejería de Salud indica que en cualquier estadística epidemiológica la importante son las series temporales y no el día a día, ya que los datos siempre hay que revisarlos, contrastarlos y depurarlos, para que no haya duplicidades ni se sumen cosas diferentes. Garantiza que no se pierde ningún deceso y que lo único que sucede es que se pueden contabilizar en fechas distintas. El ministerio, por su parte, ha reconocido que es posible que los datos no cuadren, puesto que realiza «una validación individualizada de los casos».

