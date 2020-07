Asturias no cerrará de momento el ocio nocturno pero lanza el primer aviso

0

La Voz de Asturias L. Ordóñez

23/07/2020 21:17 h

El Comité de Coordinación para la Desescalada en Asturias celebró esta tarde la primera reunión en la que se llamaba a un sector empresarial concreto para abordar la preocupación por la posibilidad de un rebrote de contagios. Junto a la representación del Principado y de la federación de concejos compareció en la cita la hostelería de Asturias y, en concreto, representantes de la patronal del ocio nocturno. Al término del encuentro, el vicepresidente asturiano, Juan Cofiño, que coordina el comité, señaló que no habrá cierre por el momento y que tampoco hay un plazo para plantearlo, pero sí hay una primera advertencia: «un llamamiento a los empresarios, explicándoles y concienciándoles del problema; anticipándoles que si el riesgo permanece y se evidencia tendremos que ir hacia medidas más restrictivas. Pero quiero hacer un llamamiento también a los usuarios, a los clientes, a los ciudadanos en general y especialmente a los jóvenes que son los que mayoritariamente disfrutan del ocio nocturno, que tengan en cuenta que si quieren seguir disfrutando de horarios amplios tienen que cumplir estrictamente las normas que están establecidas. La alternativa, ya sabemos cuál es, restricciones o cierre».

Cofiño destacó que en los momentos más difíciles de la pandemia, la población asturiana se había comportado de manera ejemplar lo que había permitdo que la comunidad superara esa primera ola «con nota y brillante» por lo que, apuntó que era algo esperable que la región atrayera en estos momentos a muchos turistas. A ellos apeló a que respetaran las normas impuestas, sobre la obligatoriedad de las mascarillas, o el distanciamiento social. Las buenas cifras de la comunidad, dijo Cofiño «tienen la consecuencia de que mucha gente pone el objetivo en Asturias en el verano. Ya lo sabíamos, esta es una tierra de acogida y por lo tanto no hay ningun componente xenófobo ni muchísimo menos, lo único que que queremos pedirle al que nos visita,es que que debe de cumpir las normas igual que los asturianos».

El vicepresidente insistió en que en el encuentro los empresarios de la hostelería habian demostrado ser conscientes de los riesgos y destacó que no quería «demonizar al sector pero es una realidad que es un sector problema con la epidemia y les hemos llamado para exigirles en definitiva que cumplan» respecto a las restricciones de aforo y la obligatoriedad de las mascarillas. Cofiño indicó que en Asturias no se había producido por el momento ningún brote relacionado con el ocio nocturno «pero es un riesgo en potencia porque nosostros no somos una isla; lo estamos viendo en todo el país y aquí estamos muy preocupados. También en el sector son conscientes del problema».

En las horas previas al encuentro, el presidente de OTEA, hostelería y turismo en Asturias, José Luis Álvarez Almeida, cargó la mayor parfte de la responsabilidad sobre los clientes y manifestó que, en general, la hostelería y los locales de ocio nocturno asturianos están cumpliendo con todas las medidas sanitarias. «En los casos en los que no se ha cumplido la norma, no ha sido el local, sino que han sido los clientes», ha aseguró.

Almeida ha hecho un paralelismo entre las playas y los pubs o discotecas: «las playas no se han cerrado al público, sólo que dentro de ellas se exigen unas medidas que deben de ser cumplidas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilan para que se cumplan, pues en el caso de los locales de ocio nocturno, pasa lo mismo, la solución no es cerrarlos sino que hacer que se cumplan las normas».