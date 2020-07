Estos son los positivos asturianos de Covid-19 de los últimos 20 días

0

La Voz de Asturias

Redaccion 27/07/2020 05:00 h

Asturias fue un paraíso libre de coronavirus durante 25 días, los mismos en los que no se confirmó ningún caso positivo de Covid-19 hasta que aparecía un primer positivo, procedente de Cataluña, el pasado 7 de julio. Desde entonces, el goteo ha sido continuo y, en cierto modo, se intensificaba a partir del 18 de julio. No ha habido día desde esa jornada, en la que la Consejería de Salud confirmó un único caso, en el que no se hayan registrado nuevos positivos. La maquinaria para atajar su radio de influencia se puso en marcha desde el primero, pero se ha intensificado aún más este pasado fin de semana cuando se detectada un brote en una cervecería, el Urban's, del populoso barrio de La Corredoria.

Habrá que ver cuál es su alcance, tras registrarse los primeros cuatro positivos -uno de ellos es el de una joven que no era cliente del bar, pero sí contacto estrecho de uno de los afectados-, y su evolución teniendo en cuenta, en todo caso, la rapidez y la contudencia con la que las autoridades sanitarias del Principado de Asturias han hecho gala desde que se detectó. Hoy se conocerán más datos sobre las más de 700 pruebas PCR que se habían realizado o estaba previsto que se llevaran a cabo.

Si hsta el pasado 23 de julio se hacía seguimiento a más de 70 personas por ser contactos estrechos de los positivos que se habían registrado hasta entonces, sin duda ese número se podría incrementar de manera considerable si aparecen nuevos positivos relacionados con el brote de La Corredoria. Por lo pronto, se ha intensificado la atención telefónica ( se ponga en contacto con los tres teléfonos habilitados para el control de la Covid-19 en Asturias (los teléfonos son 112, 984 100 400 y 900 878 232) para atender a las cientos de personas que han pasado desde el 13 de julio en adelante por la cervecería y, según indicaba ayer el presidente del Principado, se les va a hacer la prueba PCR a todas aunque no tengan síntomas.

De hecho, entre la treintena de casos que se han hecho públicos hasta la fecha, la mayoría presentaba síntomas leves. Toda precaución es poca y hay que insistir, una vez más, en que se sigan las medidas de seguridad que tienen en la mascarilla, obligatoria en Asturias desde el pasado 16 de julio salvo en zonas rurales sin grandes aglomeraciones, la mejor protección posible para que el contagio se contenga.

Estos son, caso a caso desde el 7 de julio hasta ayer, 26 de julio, los positivos que han ido apareciendo en Asturias en los últimos 20 días.

7 de julio

Primer caso tras 25 días libres de coronavirus

Tras 25 días sin contagios de coronavirus, Asturias deja de ser el paraíso libre de coronavirus y registra el primer contagio: un varón que había estado en Cataluña por motivos de trabajo y, que a su vuelta a Asturias, fue atendido en Oviedo porque presentaba síntomas leves compatibles con la enfermedad. El viaje lo hizo en coche y, al parecer, no tuvo ningún contacto en Asturias.

10 de julio

Un segundo caso llega al Occidente

Tres días después de ese primer positivo, una mujer de 52 años da positivo en la prueba que se le realiza en el hospital de Jarrio. Había regresado tres días antes de su país, la República Dominicana, y al día siguiente de llegar a Asturias acudió al hospital al presentar síntomas, leves, compatibles con la enfermedad del SARS-CoV-2. El sistema de vigilancia de contactos estrechos inició el seguimiento de cuatro personas, con las que la mujer se había relacionado durante su estancia.

14 de julio

Cinco casos nuevos, entre ellos una pareja llegada de Chile

Hace 12 días se registraban cinco nuevos casos, que elevaban la cifra total a siete. Tres de ellos se detectaban en el área de Jarrio, siendo dos contactos estrechos de la mujer que había regresado de la República Dominicana, y dos eran una pareja de Gijón que acababa de regresar de Chile.

18 de julio

Un positivo recién llegado de Cataluña

Cuatro días después, una joven que regresó de Cataluña fue atendida en el HUCA al presentar también síntomas compatibles que eran leves. Era el octavo caso registrado tras haberse contenido la primera oleada de la pandemia,

19 de julio

El número de positivos se eleva a 10 con otros dos casos importados

Una mujer procedente de Valencia, atendida en el área III, y un varón que había pasado una estancia en Santander, en Gijón. De nuevo, los síntomas son leves.

20 de julio

Doce casos con otros dos positivos de fuera de Asturias

Otros dos varones, con síntomas leves, son confirmados por Salud como nuevos positivos en Covid-19. Ambos son importados: uno, atendido en Oviedo, había estado en Zaragoza y el otro, de Gijón, en la República Dominicana.

21 de julio

Otro caso procedente de Aragón eleva a 13 el número de positivos

Un joven, que presentó síntomas leves a su regreso de una estancia en un camping del Pirineo aragonés, se confirma como el positivo número 13 en Asturias. Presenta síntomas leves y fue atendido en un centro de salud del valle del Nalón.

22 de julio

La cifra de contagiados llega una quincena con dos nuevos positivos

Dos nuevos positivos son confirmados a raíz del seguimiento a los contactos estrechos de personas contagiadas. Ambos, con síntomas leves, fueron en Oviedo: una mujer que convivía con una persona contagiada en Barcelona y un joven relacionado con un caso positivo de un foco en Navarra.

23 de julio

Una pareja procedente de Barcelona eleva el número a 17 positivos

Este día se confirman dos nuevos casos importados: una pareja procedente de Barcelona. Un varón fue atendido en el hospital de Cangas del Narcea tras presentar síntomas compatibles y, su pareja, sin síntomas también dio positivo en la prueba de diagnóstico.

24 de julio

19 positivos al conformarse otros dos casos, uno procedente de Cantabria

Los dos nuevos casos confirmados este día, ambos en Oviedo, están relacionados con contagios en Navarra y Cantabria. Por un lado, un varón que había estado en Cantabria y, por otro, una mujer que estaba en cuarentena por su relación con un caso positivo del foco de Navarra. Los síntomas, de nuevo, son leves.

25 de julio

Cinco nuevos casos, tres del brote de La Corredoria

Salud confirma un nuevo brote de coronavirus en la cervecería Urban’s de La Corredoria, en Oviedo: dos empleados y un cliente habitual dan positivo. También se registran dos casos más aparte, un contacto estrecho de un positivo de Zaragoza y otro afectado procedente de México. Los síntomas, en los cinco casos, son leves y el número de positivos se eleva a 24.

26 de julio

Tres nuevos casos elevan la última cifra a 27 contagios en Asturias

El último dato hasta ahora son 27 positivos tras confirmarse ayer, domingo, otros tres casos nuevos. Uno relacionado con el norte de la cervecería de Oviedo, aunque no se trata de un cliente sino de una joven que pertenece a los contactos estrechos de uno de los trabajadores del establecimiento, y dos más que son contactos estrechos en seguimiento relacionados con dos casos de Cantabria.