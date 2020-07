Los vecinos de La Corredoria, ante el brote: «Hay un miedo tremendo»

0

Carla Vega

26/07/2020

El pasado sábado, 25 de julio, se daba la voz de alarma. Un brote de coronavirus en una cervecería del barrio de La Corredoria provocaba que dicho local se cerrase, y que el caos reinase entre el vecindario. En estas escasas 24 horas que han pasado desde que se confirmó este brote, en el que ya se han confirmado cuatro positivos, han sido cientas las llamadas que ha recibido el 112 de vecinos del barrio ovetense asustados por la situación. «Hay un miedo tremendo, la gente tiene una preocupación muy grande, una psicosis», explica María Núñez, vicepresidenta de la asociación vecinal El Conceyín.

Núñez confirma que las diferentes asociaciones de vecinos del barrio ya están en contacto y sopesan preparar un comunicado conjunto que tranquilice a los habitantes del barrio más populoso de la capital. «Estamos en manos de personas que ya saben lo que hay que hacer», afirma. Las propias asociaciones también se están encargando personalmente de que reine la calma entre la vecindad, contestando a sus dudas cuando les llaman a ellos si en el 112 no reciben respuesta.

«La gente que frecuenta el bar sí que está preocupadísima. Cuando no son capaces a contactar te llaman preguntando qué tienen que hacer. Por el momento, quieren hacerse la prueba, y no están pensando en confinamientos ni nada, sino que quieren saber si lo tienen o no. Están preocupados, sobre todo la gente que trabaja, que no sabe si tiene que ir a hacerse la prueba o confinarse, pero también tenemos la duda de que no sabemos si toda la gente que llama ha pasado por el Urban’s, o es que se apunta al carro para hacerse la prueba, por lo que todo se complica», añade la vicepresidenta de El Conceyín.

La vicepresidenta del Conceyín no deja pasar la oportunidad para recalcar que esta situación no pilla de sorpresa. «Las normas hay que cumplirlas, y últimamente no se estaba haciendo. Si la mascarilla la hay que poner no se puede quitar, y si nos pautan unas normas no se pueden saltar a la torera, por lo que tenemos que entonar un poco el mea culpa», explica María Núñez.

Ahora los vecinos se encuentran a la espera de conocer cuáles serán las medidas que las autoridades médicas tomen tras conocer los resultados de los PCR que se realizarán. A las 306 pruebas PCR cuyos resultados ya se conocen, con un solo positivo que además no es cliente del bar sino contacto estrecho de un empleado del local, se sumarán en las próximas horas otras 400 muestras. Los telefónos de contacto para quienes hayan sido clientes del bar desde el pasado 13 de julio son 112, 984 100 400 y 900 878 232.