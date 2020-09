Ziganda: «Necesitamos encontrar ese jugador que haga el papel de Ortuño»

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 11/09/2020 11:42 h

Minutos antes de que comenzase el penúltimo entrenamiento de la semana, José Ángel Ziganda realizó en el Carlos Tartiere la primera rueda de prensa prepartido de la temporada. El técnico del Real Oviedo habló de cómo llega el equipo al partido del domingo ante el Cartagena (Carlos Tartiere, 12:00 horas), de la lesión de Rodri y la última hora sobre el mercado de fichajes.

Cómo está el Oviedo y la pretemporada realizada

«El equipo llega en buenas condiciones. Es una pena el contratiempo de Rodri, es una lesión que le va a tener dos meses, como mínimo, parado. Estaba siendo importante»

«Por lo demás la pretemporada se ha desarrollado con muy buena actitud, buena dinámica. El equipo entrenando bien, con mucha juventud y eso se nota en el hambre y la energía. Hemos trabajado diferentes aspectos, aprovechando el tiempo».

«En los partidos se han visto cosas, pero ahora llega la realidad, el fuego real. Esperemos ser capaces de trasladar al campo lo que hemos trabajado. Todos vamos en la misma dirección y eso es muy bueno».

«Cuando uno sale a jugar el partido a nadie le gusta perder y peleamos por hacer las cosas bien. En pretemporada tuvimos rivales importantes, de superior categoría, pero el equipo se comportó de manera excelente».

«Es importante que el grupo se sienta duro y fuerte, difícil de ganar. Pero es pretemporada, al resultado le doy la transcendencia justa. Ahora es lo de verdad. Después de este partido quedará mucho, pero habrá que ir viendo por dónde queremos ir».

Qué Oviedo quiere ver

«El año pasado todos los partidos fueron muy críticos, el resultado importaba muchísimo y no nos podíamos equivocar. Había mucha tensión, pero fuimos dando pasos. Al margen de la solidez defensiva, fuimos dando pasos en el aspecto ofensivo. La guinda fue el partido del Zaragoza».

«Este año tiene que ir por ahí: mantener la concentración defensiva, regalando poco, y haciendo otras cosas a nivel ofensivo. El ideal de todo entrenador es manejar todos los registros. Lo importante es ser un buen equipo, que todos juguemos a lo mismo y difícil de batir».

La plantilla, las bajas y los fichajes a realizar

«La plantilla cambió muchísimo respecto al curso pasado. Se ha ido gente muy, muy importante. Perdimos mucho gol con Ortuño y Yoel, asistencias y capitanía con Saúl, empaque con Luismi y Lunin... Todos fueron importantes».

«Ahora hay que adaptarse, muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Hemos cambiado la fisionomía de la plantilla, gente joven sin tanta experiencia, pero con hambre. Intentaremos sacar el máximo de cada uno, tienen cosas que aportar, y trataremos de ser el Real Oviedo y de que la gente esté contenta».

«Riki y Viti tienen opciones de ser titulares este domingo, han rendido a un nivel aceptable y todavía pueden dar más de sí. Estoy contento con los dos, con su actitud y con las señas que mandan. Cuando cojan más confianza aportarán todavía más. No sé cuándo, pero tendrán su oportunidad y tendrán que agarrarla».

«De delanteros vamos justos. Rodri está de baja y solo tenemos a Obeng y Mujica. También Cueto, que está trabajando bien, pero en principio bajará al filial. No tenemos extremos que puedan jugar arriba. Casi toda la pretemporada jugamos con dos puntas, veremos qué hacemos. Ganas tienen todos»

«Necesitamos alguien arriba, encontrar ese jugador que haga el papel de Ortuño. A ver si lo podemos traer».

La oferta a Carlos Hernández y las salidas de Saúl Berjón y Yoel Bárcenas

«No me entero mucho de las cosas. No me preocupa, pero Carlos sabe que ni me planteo que salga. Ya se ha ido bastante gente. Es un jugador que nos da muchísimo. En estos momentos la defensa es la línea más dura y difícil para jugar, hay muchos titulares que pueden entrar. Mucha competencia. Ojalá en todas las líneas haya tres o cuatro futbolistas peleándose por jugar».

«Es la vida. Saúl y Yoel hicieron una gran pareja el año pasado. Yoel cuando vinimos nosotros aportó muchísimo. Un extremo con gol, que no es fácil encontrar. No se da el acuerdo y no se ha dado».

«Con Saúl parecido. Al principio salió de una lesión y no estaba en el mejor momento. Después del confinamiento lo mismo, se lesionó y deportivamente no le acabamos de enganchar. En el plano personal dio muchísimo, transmitiendo tranquilidad y responsabilidad en un momento crítico. Es lícito que cada uno defienda sus posturas y no se dio el acuerdo. Desearle lo mejor a los dos y mandarles un abrazo».

El once ante el Cartagena

«Sangalli todavía no está en buenas condiciones, pero ya está entrenando con nosotros. Igual está para 15-20 minutos, pero poco más. Es un jugador con muchos partidos en la categoría y que está deseando jugar, veremos si podemos contar con él y si puede ir citado».

«No tengo decidido qué portero jugará el domingo, pero tampoco lo diría si lo tuviese decidido».

«Todo el respeto del mundo al Cartagena. Hace nada lograron un gran hito, vendrán con mucha confianza y un estilo de juego definido. Quieren ser protagonistas, tener el control y tratar bien el balón. Están muy bien estructurados en el plano ofensivo. En pretemporada dieron una imagen excelente, con mucha personalidad y tranquilidad, sabiendo a qué juegan».