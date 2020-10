El derbi asturiano, a examen

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 07/10/2020 10:35 h

El derbi asturiano ya está aquí y, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, coincide con el parón de selecciones. Si los partidos entre Real Oviedo y Real Sporting ya tienen una repercusión mediática fuera de lo común para un encuentro de Segunda División, el que no haya fútbol de clubes de élite este fin de semana lanza el partido del domingo, directamente, a la primera plana.

Para analizar lo que arrancará este domingo a las 21:00 horas en el Carlos Tartiere, La Voz de Asturias charla con José Luis Oltra, Aritz López Garai y Héctor Ruiz. Los dos primeros, técnicos expertos en la categoría (la última temporada dirigieron a Racing y Tenerife, respectivamente) y ahora comentaristas habituales en Movistar LaLiga. Héctor, por su parte, periodista y narrador de GOL y Movistar, ya es una de las voces más respetadas, y reconocidas, en lo referente a Segunda División.

¿Cómo llegan ambos equipos al derbi?

OLTRA: «El Sporting llega pletórico, solo sabe lo que es ganar y no ha encajado. En alguna fase de algún partido fue superado por su rival, pero el no encajar y acabar ganando te da muchísima confianza. El Oviedo tiene menos puntos que sensaciones. En Albacete con 11 estuvo mejor que el rival, con 10 compitió y con 9 aguantó. Ante el Cartagena no ganó por falta de acierto, contra el Espanyol el marcador fue excesivo… Saben a lo que juegan».

LÓPEZ GARAI: «Llegan en dinámicas diferentes, está claro. El Sporting está haciendo un arranque de temporada excelente y el Oviedo, a pesar de no ganar en Albacete, el quedarse con 9 y ser capaz de no perder seguro que le vino bien a nivel de autoestima. En ambos equipos se aprecia un trabajo defensivo muy riguroso».

HÉCTOR RUIZ: «El Sporting se explica solo. Más allá del sacrificio defensivo, clave porque está encajando cero, me quedo con la diferencia en las áreas, con un Djuka que está la gran sensación de la categoría. El Real Oviedo tengo la sensación de que tiene algún punto de menos. Me está gustando su fútbol y creo que poco a poco va solventando problemas que en años anteriores les lastraron».

Otro derbi asturiano a puerta cerrada. ¿Influye en el juego?

OLTRA: «El fútbol, sin público, es otro deporte. Es así. El fútbol es pasión y sentimiento, imagina en un derbi. Es muy diferente, pero el profesional entiende que no son solo tres puntos. Incluso hay futbolistas que despliegan la totalidad de su juego cuando no existe esa presión ambiental, pero creo que la mayoría se alimenta de esa pasión. Jugamos para la gente».

LÓPEZ GARAI: «El jugar sin público le quita mucho aliciente a un derbi. Y sobre todo al asturiano. El fútbol es de la gente y, aunque ambos equipos saben que es un derbi, se notará. Seguramente el local sea el equipo más perjudicado, ya que ese factor, con gente, tiene muchísima importancia».

HÉCTOR RUIZ: «Lo primero que hay que decir es que es una lástima ver un derbi así. Cada futbolista es un mundo y el rendimiento puede variar dependiendo de ese factor ambiental. En el partido de hace meses en El Molinón, que no hubiese público hizo que el Sporting no tuviese esa inyección extra de adrenalina. Veremos si nos encontramos con un panorama distinto».

¿Cuáles pueden ser las claves del partido?

OLTRA: «Marcar primero será clave. Si el Oviedo lo consigue, siendo el primer tanto que encaja el Sporting en la temporada, les daría a los azules un punto de seguridad y fortaleza muy importante. Todavía no vimos al Sporting por detrás en el marcador. Los dos técnicos tienen claro el plan y será interesante ver cómo chocan las dos propuestas».

LÓPEZ GARAI: «Me espero un partido, al menos de inicio, bastante cerrado. Los dos equipos están haciendo un buen trabajo defensivo y me imagino mucha intensidad en dichas acciones y pocos goles. Veremos quién impone su estilo. El Sporting buscará mantener ese grado de inspiración de Djuka. Al Oviedo, que creo que le está faltando un poco de mordiente en ataque, le vendría bien la participación de Blanco Leschuk y, quizá, Nahuel Leiva».

HÉCTOR RUIZ: «Si juega Blanco Leschuk, será una buena noticia para Obeng y por supuesto para el Oviedo. Se harán uno mejor a otro. Los azules tienen que ser muy certeros en defensa, tanto en los espacios con Djuka como controlando las conducciones de Aitor. En el Sporting, Gallego se está adaptando muy bien a los rivales y veremos qué diseña ante el Oviedo. Sera un reto interesante ver cómo intenta encontrar el escenario ideal para Djuka».

Jugadores a seguir y posibles bajas

OLTRA: «En el Sporting está claro que Mariño y Djuka son los jugadores que están destacando. Y en posiciones clave, claro: el que para los goles y el que los marca. En el Oviedo también me quedo con Femenías, que está espectacular. Si pudiese entrar Blanco Leschuk condicionaría todo, y añadiría a Sangalli y Borja Sánchez. La baja de Arribas y Nieto es importante, pero el carácter de Bolaño y un Lucas que cada vez está mejor pueden ser buenos sustitutos».

LÓPEZ GARAI: «Las bajas de Arribas y Nieto son muy importantes. En el Sporting lo lógico es nombrar a Djuka, pero creo que la clave pasa por Pedro Díaz y Manu García. Lo que sean capaces de generar ambos futbolistas marcará el ataque del Sporting. En el Oviedo me quedo con la figura de Tejera, un jugador con carácter y que en estos derbis es muy importante. Si además el Cuco puede alinear a Blanco Leschuk, tendrá un jugador que puede marcar diferencias».

HÉCTOR RUIZ: «En el Sporting hay que nombrar a Djuka, claramente. Y Aitor García, que sintiéndose importante como es ahora puede ser diferencial en la categoría. En el Oviedo, si no está Borja Sánchez, del que soy enamorado número uno, me quedo con Viti. Creo que está creciendo, lo veo más fuerte físicamente y le noto chispa y hambre. Tengo ganas de verle en un partido así, me parece que hay futbolista en ese chico».