Qué cierra a partir de hoy en Asturias

14/03/2020 00:27 h

El Principado no va a esperar más. El Gobierno asturiano ha dado un salto cualitativo en las medidas preventivas para luchar contra el coronavirus y ha lanzado ya una resolución que ha incorporado al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). En ese documento, se detallan todas las actividades que quedan suspendidas durante los próximos días días, como mínimo. Ya lo había adelantado el presidente del Principado, Adrián Barbón. La situación requiere decisiones drásticas. Es implica el cierre de todo tipo de negocios de alimentación y ocio que supongan la congregación de clientes o público. Quedan excluidas las gasolineras, los supermercados, las farmacias, las empresa de reparto de comida a domicilio o los kioskos. Es decir, los servicios básicos quedan garantizados. Barbón y el Ejecutivo han anunciado en redes sociales la firma del decreto, tras comunicarlo al resto de comunidades y al propio ministerio en el consejo interterritorial celebrado esta noche.

La resolución ha entrado en vigor a las doce de la noche pero establece una moratoria de 12 horas para los negocios de hostelería y restauración, por las implicaciones de esta actividad.

La medidas ante la pandemia que están demostrando cierta efectividad para ralentizar la difusión del virus y prevenir la aparición de nuevos casos, ha insistido el Principado, están siendo las físicas como el aislamiento y el cese de las actividades públicas y de ocio. Así que el Ejecutivo regional ha asumido que existe la necesidad de adoptar medidas complementarias de distanciamiento social al existir un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población. ¿Donde está ese riesgo? La administración lo encuentra en la celebración de espectáculos públicos y de actividades recreativas, en la apertura al público de establecimientos, locales e instalaciones públicas donde se desarrollan actividades recreativas y comerciales, y en los grandes superficies, con la excepción de los espacios dedicados a la venta de alimentos y de productos de parafarmacia e higiene personal. El mismo riesgo lo detecta en los se deriva de los locales de ensayo para jóvenes músicos, dirigidos a asesoramiento y formación, centros de formación, de usos múltiples, con espacios de biblioteca, salas de lectura y archivos de documentación y albergues, refugios juveniles, servicios de información juvenil, centros religiosos, autoescuelas, ludotecas y centros termales y de spa así como de la actividad formativa presencial en los centros que impartan enseñanzas no regladas.

Qué cierra

Así que el Principado, haciendo uso de sus competencias en materia de salud, ha decidido suspender un largo listado de actividades y de espectáculos. La resolución cancela todo tipo de espectáculos en cines, teatros, conciertos y festivales, circos, todos, eventos deportivos, toros y en general, todos los actos organizados con el fin de congregar público para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural, deportiva o análoga.

El decreto también describe la cancelación de las actividades recreativas. No se pueden organizar fiestas, verbenas, romerías y similares. Se cierran los negocios de hostelería y esparcimiento en sus diferentes categorías, establecimiento de juegos de azar o juegos recreativos; rifas y tómbolas; conferencias y congresos; exposiciones artísticas, culturales y similares y atracciones de feria.

Otro apartado se refiere específicamente los espectáculos culturales. Abarca la suspensión de la actividad en salas de conciertos, circos, plazas de toros, discotecas, salas de baile o fiesta, tablaos flamencos, cafés-teatro, locales destinados a menores de 16 años, salas de conferencias y exposiciones, museos, bibliotecas, palacios de congresos, auditorios, cines y teatros.

La hostelería queda paralizada. Bajan la persiana bares, cafeterías, restaurantes, sidrerías, locales con música amplificada. En la misma situación están los recintos destinados a la práctica deportiva o recreativa de uso público, en cualquier modalidad. los gimnasios, las boleras, los casinos, las salas de bingos, los salones de juego y los salones recreativos.

Los recintos abiertos o semi-abiertos no se libran de este decreto. Esto implica que no se pueden celebrar competiciones deportivas o quedadas deportivas en vías públicas o espacios abiertos. No se abren recintos feriales, parques de atracciones, zoológicos, el acuario o el botánico. Tampoco se pueden montar instalaciones portátiles.

El decreto es tan preciso que añade otro apartado al margen con otro tipo de actividades que tampoco se podrán realizar en los próximos 14 días. No se abren locales de ensayo para jóvenes músicos, dirigidos a asesoramiento y formación ni centros de formación, de usos múltiples, con espacios de biblioteca, salas de lectura y archivos de documentación. Los albergues, refugios juveniles y servicios de información juvenil quedan cerrados. Tienen que suspender su actividad las autoescuelas, las ludotecas y los centros termales o de spa. Tampoco se libra la Iglesia. Se suspende la apertura de centros y establecimientos religiosos.

Las enseñanzas regladas quedaron oficialmente suspendidas el viernes, desde las guarderías a la Universidad de Oviedo. Ahora sucede lo mismo con toda la actividad formativa presencial en los centros que impartan enseñanzas no regladas en Asturias.

Requisitos para abrir

Lo único que puede abrir en los centros comerciales y grandes superficies son las tiendas dedicadas a la venta de alimentos y de productos de parafarmacia e higiene personal. El resto tampoco funcionará.

El resto de establecimientos que no están sometido a este decreto pueden cerrar de manera voluntaria si así lo quieren. Es decir, cualquier negocio de alimentación o ultramarinos puede cerrar si sus propietarios así lo deciden pero tienen la opción de seguir abiertos para garantizar el suministro de productos básicos. Los que sigan vendiendo tendrán que cumplir una serie de requisitos. Se les exige que tengan información visible sobre medidas de higiene respiratoria, que limiten el acceso de personas al recinto garantizando siempre que haya una distancia mínima de separación de un metro y medio y que limiten el acceso al recinto de personas que presenten sintomatología respiratoria.