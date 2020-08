El empleo que emerge en la época del coronavirus en Asturias: compras, logística y almacén

0

redacción 31/08/2020 05:00 h

El panorama económico que deja la primera ola de la pandemia de coronavirus es cuando menos desalentador. Las pérdidas, los cierres y los despidos en épocas de crisis salen a la luz y parece que el horizonte en materia de empleo viene oscuro. En unos momentos en los que se están destruyendo multitud de empleos, hay sectores en los que la demanda ha aumentado e incluso han «nacido» nuevos puestos con el coronavirus. Asturias es una de las comunidades autónomas en las que menos se ha notado la incidencia del Covid-19 en el sector económico, en lo que a publicación de ofertas de empleo se refiere. Los nuevos hábitos de consumo, sobre todo online, traen el aumento de ofertas en los puestos relacionados con el sector de compras, logística y almacén.

«El comportamiento del mes de julio de este año en Asturias está al mismo nivel si lo comparamos con julio de 2019», explica Mónica Pérez Callejo, directora de comunicación de Infojobs. Además, asegura que la región ha tenido una evolución «bastante mejor» que la media nacional. Aunque estas cifras no sean negativas, hay que tener en cuenta que julio no es uno de los meses de más volumen de ofertas de empleo. Dentro de las vacantes ofertadas, no todas han mejorado sus cifras, pero es precisamente la categoría de compras, logística y almacén la que ha vivido el mayor aumento. En esto coincide también Aitor Fernández, director de Adecco Asturias.

«Principalmente los sectores que más están tirando y ofertan empleos son sobre todo aquellos relacionados con el almacén, personal de reparto, reponedores, operarios de fábrica…», cuenta Fernández. «Es una de las categorías que claramente ha salido como uno de los motores principales de generación de empleo», añade la directora de comunicación de Infojobs. Esto se debe, según concluyen ambos, al aumento significativo de la compra online, que lleva a reforzar las cadenas de distribución, entre otras. En este punto, Mónica Pérez ofrece un dato que demuestra la hipótesis: en Asturias durante el mes de julio del pasado año se ofertaron 60 vacantes en este sector; este año, con una pandemia de por medio, son 300 las ofertas que se han publicado. Estas cifras llevan a pensar que «se está produciendo un cambio en los hábitos de compra».

Aunque es esta categoría la que ha tenido el incremento más significativo, no es la que se encuentra a la cabeza de vacantes durante el mes de julio. El ranking lo encabeza el sector de comercial y ventas, que es precisamente el que tradicionalmente tiene un mayor volumen de vacantes. «Es la categoría por excelencia en Asturias, pero también a nivel nacional», explica Pérez. Además, a diferencia de la mayoría de comunidades, Asturias demuestra en sus datos del mes de julio recogidos por Infojobs que en el segundo puesto de esta calificación, está la categoría de educación y formación. «Lo que pensamos es que Asturias en julio ya estaba pensando en la vuelta al cole, en reforzar plantillas en cuanto a profesores y educadores», alega. El volumen de vacantes fue significativamente superior a lo que acostumbra a ser la media, «se sitúa prácticamente en el doble».

Los más perjudicados

Si algo ha quedado claro en este atípico verano, es que la publicación de vacantes en turismo y restauración está totalmente desplomada. Aunque Mónica Pérez quiere dejar claro que Asturias es una excepción: «No es un sector que se haya visto tan afectado como ha sido en otros lugares de España». La demanda se ha mantenido. Por su parte, Aitor Fernández explica cómo el metal «está bastante parado y no termina de arrancar, porque es una época de vacaciones».

«La incertidumbre de muchas de estas empresas es enorme, no saben si van a remontar a partir de septiembre o seguirá estancado», explica Fernández. Aunque hay empresas que «no se han resentido en la producción, ya sea por el tipo de clientes o de proyectos en los que vienen trabajando», muchas «sí están paradas».

Nuevos perfiles

Otro aspecto a tener en cuenta, y que recuerda Fernández, es la aparición de nuevos perfiles. Estos se están generando al adaptarse a la «nueva normalidad», es decir, se trata de profesiones nuevas que antes no existían. «Controladores de temperatura, personal de desinfección especializado, etcétera. Es ahora cuando estos perfiles han ganado protagonismo y se están disparando», asegura el director de Adecco Asturias.

El futuro, lleno de incertidumbre

Desde Adecco se prevé que en los próximos meses se demanden perfiles como operarios para gestionar precisamente los pedidos en el canal online, reponedores, operarios cualificados con formación en tratamiento de sistemas y metodologías Lean, perfiles de Automatización y RPAS. Ademas, desde el lado del consumo, Adecco Outsourcing cree que «los sectores que más rápido se recuperarán serán aquellos cuyas categorías de productos han estado más castigadas y tendrán necesidad de sacar el stock acumulado». Estas, son áreas tales como cuidado personal, higiene, cosmética o electrónica.

«No se puede conocer cómo va a ser el ritmo de la recuperación en Asturias porque desconocemos qué pasará en septiembre», explica Aitor Fernández. «Hasta que no haya cierta seguridad o posibilidad de operar a un cierto nivel económico, no podemos marcar el horizonte», añade Mónica Pérez.