Aforo limitado y controles de acceso: así es el borrador del protocolo de playas

La FACC asegura que los ayuntamientos tienen graves dificultades para evitar masificaciones a partir del lunes. Busca una decisión de consenso para evitar desplazamientos de unos municipios a otros

No es algo definitivo pero sí una posibilidad con peso. Los concejos costeros asturianos se plantean pedir una moratoria en la apertura de playas ante las dificultades que tienen para garantizar que no haya masificaciones. Si finalmente, Asturias pases a la fase dos de la desescalada, la apertura de los arenales tendría que realizarse a partir del próximo lunes, 25 de mayo. Gijón, por su parte, ya ha anunciado que no tiene capacidad para garantizar la distancia y que los mantendrá cerrados para el baño. Los mantendrá abiertos para pasear, como hasta ahora.

