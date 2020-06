Asturias es la leche: más platanera que Canarias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Nacho G. Ruano

Redacción 04/06/2020 19:33 h

Los datos lo dejan claro: Asturias es la leche, al menos, a la hora de consumir derivados de este producto. La región no solo lidera esta estadística, sino una cuanto menos sorprendente: la comunidad es más platanera que Canarias. Los asturianos comen una media de 15,15 kilos de esta fruta por persona y año, superando en este ránking a la vecina Galicia con 13,92 kilos y la mencionada comunidad isleña, con 13,72. Sin embargo, Canarias supera a la tierrina en el consumo per capita de queso. Si la región asturiana se erige como principal consumidor del producto canario por excelencia, el Principado queda relegado al tercer puesto de los mayores consumidores de queso, por detrás de Canarias e Islas Baleares. Se trata de un dato llamativo si se tiene en cuenta que el queso en Asturias es uno de los productos estrella de la gastronomía regional. Las islas mandan en el consumo de este alimento en España, mientras que las Navidades en la región norteña se hacen notar especialmente, ya que es líder en consumo por persona de productos navideños y embutidos.

Todos estos datos aparecen reflejados en un informe recientemente publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, titulado Informe de consumo alimentario en España en 2018. Este trabajo realizado en base a una investigación realizada con 12.500 hogares españoles que registran diariamente sus compras con un lector óptico, para que así sus hábitos queden reflejados. El estudio permite conocer la cesta de la compra y las prioridades a nivel nacional pero también detallada por comunidades. Aporta curiosidades y diferencias significativas en función del territorio.

Cultura sidrera

El informe hace caso a otro elemento reverencial en la cocina de Asturias, que se hace un hueco como uno de los más degustados por los habitantes de la región. Las manzanas, fruto más característico de la tierrina, también aupan a los asturianos como los terceros mayores consumidores de este producto, solo por detrás de de Galicia y País Vasco. La cultura sidrera explica la composición de este podio, ya que si bien la producción de este brebaje no es tan popular en tierras gallegas, esta comunidad es una de las mayores productoras de manzana destinada a la fabricación de sidra. Por su parte, la sidra en la comunidad vasca es una de sus bebidas más conocidas fuera de sus fronteras. Asturias es la segunda mayor productora de manzana para sidra de España, solo superara por su vecina, y el sector hostelero y la sociedad civil busca que la sidra asturiana logre la candidatura para convertirse en un Bien Inmaterial por la UNESCO.

La sidra recuerda a las festividades que pueblan cada día la geografía de la tierrina. El brebaje a base de manzana no solo conquista las fiestas de prado que pueblan la geografía asturiana, sino que su éxito se ha trasladado a toda España. La bebida disfruta de un momento dulce, y así lo refrendan los datos: el valor del producto ha aumentado un 38,2% en 2018 con respecto al año anterior, y ha crecido su producción en el mismo intervalo un 22,8%. La sidra no solo conquista las romerías, sino que se ha hecho un hueco en la mesa, diversificando sus variedades más allá de la clásica sidra achampanada. Esta opción es la reina indiscutible del período de consumo más prolífico de las charcuterías y tiendas de dulces de la región: las Navidades.

Asturias se empacha de productos navideños y embutidos

Si esta variedad de la bebida es la reina de la mesa en estas fiestas, los embutidos y los productos navideños son los reyes de los entrantes y postres en las comidas familiares. La comunidad triplica la media nacional del consumo de carnes transformadas (jamón, chorizo,etc), con una media de 5,89 kilos de este producto consumidos por persona, por el 1,89 de promedio en España. Si bien estos alimentos se suelen degustar a lo largo y ancho del año, es en estas fechas donde su ingesta es más abundante. Las bandejas repletas de ibéricos son uno de los primeros alimentos en tocar la mesa de los asturianos en Navidades, junto al pan y al vino. Con respecto a este último producto, es la tercera comunidad que más consume, con 11,03 litros por persona y año, solo por detrás de Islas Baleares, con 11,69 y Cataluña, con 11,39 y muy por encima de la media nacional, que es de 7,89.

Si en embutidos la comunidad se hace con el tercer puesto del podio en base a la consumición por persona de este alimento, es en los productos navideños donde sobresale, superando en casi medio kilo (1,24 de media en Asturias por 0,77 de promedio nacional) a la media de todas las regiones del país. Estas cifras muestran que no se perdonan los turrones, mazapanes y demás opciones dulces en las comidas de celebración de estas fiestas. Los números hablan: los asturianos concentran su apetito al principio y final de estas veladas.

Leche con galletas, placer culinario para los asturianos

De acuerdo a los datos, los habitantes del Principado son los que más galletas consumen por persona en toda España, con 7,21 kilos per capita, casi dos más que la media nacional (5.24), seguidos muy de cerca por el País Vasco, con 7,15 y Galicia, con 7,07. Sin embargo, no las degustan a pelo, sino que un buen vaso de leche complementa perfectamente a este producto básico de cualquier despensa. Asturias es la tercera comunidad que más leche entera consume por cabeza, con 21,5 litros, solo por detrás de Castilla y León, con 25,87, y País Vasco, con 21,85; tercera en consumo per capita de leche semidesnatada, con 38,41 litros, por detrás de Extremadura, con 42,97 y Castilla y León, con 41.93 y lidera el consumo por persona de leche desnatada, con 32,02 litros, por delante de Cantabria, con 31,31 y Galicia, 29,36. Además, en derivados lácteos es la primera en consumo por persona, con 43,66 litros, seguida de Cantabria con 43,43 y Canarias, con 41,55.

El café y las infusiones también se presentan como unas opciones muy elegidas por los asturianos a la hora de comenzar el día, aunque su consumo también se extienda a otros momentos de la jornada, como en el trabajo o por la tarde acompañando una merienda. El habitante de la región toma de media 2,28 litros de estas bebidas, superando en más de medio litro la media nacional (1,72). Por otra parte, ¿qué opción escogen los asturianos para darles dulzor?

Líderes en consumo de azúcar por persona

No solo se erigen como los más llambiones, ya que copan el primer puesto como los que más productos navideños degustan, sino que los asturianos son los más golosos del país: cada habitante del Principado consume una media de 5,09 kilos por persona, seguidos de Galicia, con 4,91 y las Islas Baleares, con 4,40. Si tomamos como referencia el promedio nacional, que es de 3,31 kilos por cabeza, resulta que cada asturiano supera en más de kilo y medio esta media. Si se tiene en cuenta que lideran el consumo de café, infusiones y derivados lácteos, queda claro que los asturianos prefieren el azúcar a los edulcorantes para darle gusto a la vida.